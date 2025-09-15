Евгений Александрович Солнцев. Биографическая справка

https://1prime.ru/20250915/solntsev-862283655.html

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,85% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Ниже приводится биографическая справка. Евгений Александрович Солнцев родился 28 сентября 1980 года в Воронеже. В 2002 году окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ныне Воронежский государственный технический университет) по специальности "промышленное и гражданское строительство", получив квалификацию "инженер-строитель", в 2010 году – аспирантуру Московского государственного строительного университета, получив ученую степень кандидата технических наук. В 2016 году проходил программу профессиональной переподготовки и повышения квалификации по программе повышения квалификации руководителей холдинга РЖД "Корпоративный лидер" в АНО ДПО "Корпоративный университет ОАО "РЖД", в 2017 году – программу "Работы по осуществлению строительного контроля" в ГОУ ДПО "Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы". После окончания вуза начал трудовую деятельность с должностей мастера и прораба. С февраля 2004 года по июль 2006 года работал заместителем начальника строительно-монтажного треста "Желдортрест" (филиал ОАО "РЖД"), затем заместителем управляющего в той же организации. С июля 2006 года по август 2007 года занимал должность руководителя управления проектом ГУП № 2 специализированного бюро по внедрению проектных методов управления ОАО "Росжелдорстрой" (ныне АО "РЖДстрой"). С августа 2007 года по февраль 2008 года являлся заместителем управляющего по строительству - начальником управления строительством "Спецмостотрест" (филиал ОАО "Росжелдорстрой"). С февраля по июль 2008 года – начальник производственно-технического управления ОАО "Росжелдорстрой". С июля 2008 года по июнь 2014 года работал начальником службы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта на Черноморском побережье юга России (структурное подразделение дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта, филиал ОАО "РЖД"). С июля 2014 года по сентябрь 2015 года – начальник иркутской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта (структурное подразделение дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта, филиал ОАО "РЖД"). С сентября 2015 года по август 2016 года выполнял обязанности заместителя начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (филиал ОАО "РЖД"), отвечал за развитие Байкало-Амурской магистрали. В сентябре 2016 года стал начальником дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (филиал ОАО "РЖД"). В марте 2019 года был освобожден от занимаемой должности по личной просьбе. Впоследствии Солнцев занимал пост помощника министра строительства и ЖКХ России. В июне 2022 года был назначен заместителем председателя правительства ДНР и возглавил оперштаб по восстановлению республики. В ноябре того же года стал первым замглавы правительства ДНР. В зону его ответственности входили такие направления, как транспорт и ЖКХ. В марте 2023 года указом главы ДНР был назначен председателем правительства республики. 26 марта 2025 года указом президента РФ Владимира Путина Евгений Солнцев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. 16 июня 2025 года партия "Единая Россия" выдвинула Евгения Солнцева кандидатом в губернаторы Оренбургской области. Входит в состав президиума регионального политсовета "Единой России". Награжден орденом Почета (2014), отмечен почетной грамотой президента РФ (2018). Имеет также региональные и отраслевые награды.

