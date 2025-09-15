Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.09.2025
Совкомбанк получил высокую оценку в антикоррупционном рейтинге
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. ПАО "Совкомбанк" по итогам независимой оценки получил класс АА+ Антикоррупционного рейтинга РСПП. Удельный показатель соответствия критериям рейтинга составил 90,25%.Класс "АА+" подтверждает соответствие всем 50 критериям Рейтинга, включая:"Присвоение класса АА+ — результат системной работы всего банка. Мы обеспечиваем ведущую роль высшего руководства, развиваем риск-ориентированный подход, регулярно оцениваем эффективность мер и повышаем вовлеченность сотрудников. Для нас это не разовая кампания, а часть корпоративной культуры: нулевая толерантность к коррупции, открытость и постоянное совершенствование практик", - указала комплаенс-директор группы "Совкомбанк" Марина Бурдонова.Совкомбанк второй год подряд проходит очную процедуру оценки, что подчеркивает прозрачность практик и приверженность лучшим стандартам корпоративного управления, подчеркнули в банке.
18:01 15.09.2025
 
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. ПАО "Совкомбанк" по итогам независимой оценки получил класс АА+ Антикоррупционного рейтинга РСПП. Удельный показатель соответствия критериям рейтинга составил 90,25%.
Класс "АА+" подтверждает соответствие всем 50 критериям Рейтинга, включая:
  • наличие и регулярное обновление базовых антикоррупционных документов и процедур;
  • эффективную систему внутреннего контроля и оценки рисков;
  • определение, мониторинг и оценку эффективности мер при ведущей роли высшего руководства;
  • профессиональную работу комплаенс-подразделений и регулярную отчетность по противодействию коррупции.
"Присвоение класса АА+ — результат системной работы всего банка. Мы обеспечиваем ведущую роль высшего руководства, развиваем риск-ориентированный подход, регулярно оцениваем эффективность мер и повышаем вовлеченность сотрудников. Для нас это не разовая кампания, а часть корпоративной культуры: нулевая толерантность к коррупции, открытость и постоянное совершенствование практик", - указала комплаенс-директор группы "Совкомбанк" Марина Бурдонова.
Совкомбанк второй год подряд проходит очную процедуру оценки, что подчеркивает прозрачность практик и приверженность лучшим стандартам корпоративного управления, подчеркнули в банке.
 
