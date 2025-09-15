https://1prime.ru/20250915/sovkombank-862308954.html

Совкомбанк получил высокую оценку в антикоррупционном рейтинге

Совкомбанк получил высокую оценку в антикоррупционном рейтинге - 15.09.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк получил высокую оценку в антикоррупционном рейтинге

ПАО "Совкомбанк" по итогам независимой оценки получил класс АА+ Антикоррупционного рейтинга РСПП. Удельный показатель соответствия критериям рейтинга составил... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T18:01+0300

2025-09-15T18:01+0300

2025-09-15T18:01+0300

совкомбанк

финансы

банки

рспп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860750587_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_58fbb33ce6a49d46d7de8cb2c54244c8.jpg

МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. ПАО "Совкомбанк" по итогам независимой оценки получил класс АА+ Антикоррупционного рейтинга РСПП. Удельный показатель соответствия критериям рейтинга составил 90,25%.Класс "АА+" подтверждает соответствие всем 50 критериям Рейтинга, включая:"Присвоение класса АА+ — результат системной работы всего банка. Мы обеспечиваем ведущую роль высшего руководства, развиваем риск-ориентированный подход, регулярно оцениваем эффективность мер и повышаем вовлеченность сотрудников. Для нас это не разовая кампания, а часть корпоративной культуры: нулевая толерантность к коррупции, открытость и постоянное совершенствование практик", - указала комплаенс-директор группы "Совкомбанк" Марина Бурдонова.Совкомбанк второй год подряд проходит очную процедуру оценки, что подчеркивает прозрачность практик и приверженность лучшим стандартам корпоративного управления, подчеркнули в банке.

https://1prime.ru/20250911/sovkombank-862122468.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, финансы, банки, рспп