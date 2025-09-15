https://1prime.ru/20250915/spg-862297390.html

Италия возобновила покупки СПГ у России после перерыва

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Италия в июле возобновила покупки сжиженного природного газа у России после четырехмесячного перерыва, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Итальянские покупки СПГ прекратились в феврале, затем в мае Италия в последний раз приобрела у России трубопроводный газ. Однако уже в июле страна вновь начала приобретать российский СПГ - в этот раз на 36,3 миллиона евро. Ранее Евростат сообщил, что Россия за июль увеличила поставки газа в Евросоюз на 13% к предыдущему месяцу - до 995 миллионов евро, став вторым основным его поставщиком для союза.

