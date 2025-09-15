Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Италия возобновила покупки СПГ у России после перерыва - 15.09.2025
Италия возобновила покупки СПГ у России после перерыва
Италия возобновила покупки СПГ у России после перерыва - 15.09.2025, ПРАЙМ
Италия возобновила покупки СПГ у России после перерыва
Италия в июле возобновила покупки сжиженного природного газа у России после четырехмесячного перерыва, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T12:53+0300
2025-09-15T12:53+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Италия в июле возобновила покупки сжиженного природного газа у России после четырехмесячного перерыва, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Итальянские покупки СПГ прекратились в феврале, затем в мае Италия в последний раз приобрела у России трубопроводный газ. Однако уже в июле страна вновь начала приобретать российский СПГ - в этот раз на 36,3 миллиона евро. Ранее Евростат сообщил, что Россия за июль увеличила поставки газа в Евросоюз на 13% к предыдущему месяцу - до 995 миллионов евро, став вторым основным его поставщиком для союза.
россия, италия, евростат, ес, спг
Энергетика
12:53 15.09.2025
 
Италия возобновила покупки СПГ у России после перерыва

Италия в июле возобновила покупки СПГ у России после четырехмесячного перерыва

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Италия в июле возобновила покупки сжиженного природного газа у России после четырехмесячного перерыва, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Итальянские покупки СПГ прекратились в феврале, затем в мае Италия в последний раз приобрела у России трубопроводный газ. Однако уже в июле страна вновь начала приобретать российский СПГ - в этот раз на 36,3 миллиона евро.
Ранее Евростат сообщил, что Россия за июль увеличила поставки газа в Евросоюз на 13% к предыдущему месяцу - до 995 миллионов евро, став вторым основным его поставщиком для союза.
