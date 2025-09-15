https://1prime.ru/20250915/spg-862297390.html
Италия возобновила покупки СПГ у России после перерыва
Италия возобновила покупки СПГ у России после перерыва - 15.09.2025, ПРАЙМ
Италия возобновила покупки СПГ у России после перерыва
Италия в июле возобновила покупки сжиженного природного газа у России после четырехмесячного перерыва, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T12:53+0300
2025-09-15T12:53+0300
2025-09-15T12:53+0300
энергетика
россия
италия
евростат
ес
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_b1f3133ef5151e557a49869e94cc65c8.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Италия в июле возобновила покупки сжиженного природного газа у России после четырехмесячного перерыва, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Итальянские покупки СПГ прекратились в феврале, затем в мае Италия в последний раз приобрела у России трубопроводный газ. Однако уже в июле страна вновь начала приобретать российский СПГ - в этот раз на 36,3 миллиона евро. Ранее Евростат сообщил, что Россия за июль увеличила поставки газа в Евросоюз на 13% к предыдущему месяцу - до 995 миллионов евро, став вторым основным его поставщиком для союза.
https://1prime.ru/20250908/spg-861969686.html
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_8bba359527cdd74e11580e5e71aa3831.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, италия, евростат, ес, спг
Энергетика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, Евростат, ЕС, СПГ
Италия возобновила покупки СПГ у России после перерыва
Италия в июле возобновила покупки СПГ у России после четырехмесячного перерыва
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Италия в июле возобновила покупки сжиженного природного газа у России после четырехмесячного перерыва, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Итальянские покупки СПГ прекратились в феврале, затем в мае Италия в последний раз приобрела у России трубопроводный газ. Однако уже в июле страна вновь начала приобретать российский СПГ - в этот раз на 36,3 миллиона евро.
Ранее Евростат сообщил, что Россия за июль увеличила поставки газа в Евросоюз на 13% к предыдущему месяцу - до 995 миллионов евро, став вторым основным его поставщиком для союза.
"Мурманский СПГ" "Новатэка" планируют запустить в 2032 году