Александр Витальевич Цыбульский. Биографическая справка

Действующий глава Архангельской области Цыбульский побеждает на выборах губернатора с 67,32% голосов после обработки 100%. Ниже приводится его биография.

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Архангельской области Цыбульский побеждает на выборах губернатора с 67,32% голосов после обработки 100%. Ниже приводится его биография. Александр Витальевич Цыбульский родился 15 июля 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Военный университет министерства обороны РФ (ныне – Военный университет имени князя Александра Невского министерства обороны РФ), в 2006 году – Московский институт международного бизнеса (ныне факультет международного бизнеса) при Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, в 2014 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (МВА). В 1996-2005 годах проходил службу в Вооруженных Силах РФ. В 2005-2008 годах работал в министерстве экономического развития и торговли РФ. С февраля по август 2008 работал в департаменте международного сотрудничества аппарата правительства РФ. В 2008-2010 годах был помощником министра регионального развития РФ. В 2010-2013 годах – заместитель директора, директор департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества министерства регионального развития РФ. В январе-марте 2013 года – директор департамента координации государственных отраслевых программ министерства регионального развития РФ. В марте-сентябре 2013 года – помощник министра экономического развития РФ. В сентябре-декабре 2013 года – директор департамента обеспечения деятельности министра экономического развития РФ. В 2013-2014 годах – директор департамента взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ министерства экономического развития РФ. С ноября 2014 года по сентябрь 2017 года – заместитель министра экономического развития РФ. 28 сентября 2017 года президент РФ назначил Цыбульского временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО). 1 октября 2018 года на 2-й внеочередной сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский был избран губернатором НАО. В этот же день официально вступил в должность. 2 апреля 2020 года президент РФ назначил Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области. 13 сентября 2020 года по итогам выборов губернатора региона Александр Цыбульский победил с результатом 69,63% голосов избирателей. 8 октября 2020 года он вступил в должность губернатора Архангельской области. 17 июня 2025 года "Единая Россия" выдвинула Александра Цыбульского кандидатом на выборы губернатора Архангельской области. Член президиума Государственного Совета при президенте России. Председатель комиссии совета по направлению "Международная кооперация и экспорт". Член Морской коллегии РФ. Член генерального совета партии "Единая Россия". Входит в президиум Архангельского регионального политического совета партии "Единая Россия", секретарь Архангельского регионального отделения. Действительный государственный советник РФ 2-го класса. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), медалью "За вклад в создание Евразийского экономического союза" II степени (2015). Свободно владеет английским, греческим и французским языками.

