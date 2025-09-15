https://1prime.ru/20250915/spros-862282581.html

Спрос на поездки в Китай среди россиян вырос на 15%

Спрос на поездки в Китай среди россиян вырос на 15%

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Спрос на поездки в Китай среди россиян в сентябре вырос на 15% по сравнению с показателями конца лета, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. В понедельник вступает в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. О том, что КНР на год вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян стало известно 2 сентября. По просьбе РИА Новости сервис OneTwoTrip проанализировал покупки авиабилетов в Китай на 2025 год в период с 17 по 31 августа 2025 года (до объявления новости о введении безвизового режима) и с 1 по 12 сентября. "Спрос на города Поднебесной вырос: на 15% больше билетов было приобретено в период двух недель после заявления об отмене виз для россиян. А если сравнивать количество купленных через OneTwoTrip билетов в Китай с 1 по 12 сентября 2025 года с аналогичным периодом прошлого года, то рост составляет чуть более двух раз", - сказала Шелехова. По ее словам, на первом месте среди популярных у туристов городов Китая - Пекин. Доля заказов в столицу составляет 25,7% от всех городов Поднебесной; за год направление стало популярнее на 15%. На втором месте Шанхай, с долей авиазаказов в 20,5% (это на 13% ниже, чем в 2024-м). На третьем месте Гуанчжоу, на долю которого приходится 13,3% бронирований. Следом идут города Харбин и Санья. "В 2024 топ-5 популярных у туристов городов выглядел так: Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Харбин и Ханчжоу", - отметила Шелехова.

