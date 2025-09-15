Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США объяснили, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной - 15.09.2025
https://1prime.ru/20250915/ssha-862285540.html
В США объяснили, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной
В США объяснили, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной - 15.09.2025, ПРАЙМ
В США объяснили, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной
Дуглас Макгрегор, отставной полковник армии США и бывший советник Пентагона, предупредил в интервью на YouTube-канале Deep Dive, что новая попытка установить... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T07:36+0300
2025-09-15T07:36+0300
украина
польша
киев
дуглас макгрегор
владимир путин
радослав сикорский
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Дуглас Макгрегор, отставной полковник армии США и бывший советник Пентагона, предупредил в интервью на YouTube-канале Deep Dive, что новая попытка установить бесполетную зону над Украиной может привести к усилению конфликта и потенциальному вмешательству НАТО. "Они (Европейцы. — Прим. Ред.) начали снова говорить о введении бесполетной зоны над Украиной, только чтобы потом ввести войска в эту зону, воспользовавшись ее статусом", — сказал он. Макгрегор подчеркнул, что президент России Владимир Путин ясно дал понять: появление любых иностранных войск на Украине сделает их мишенью для российских сил. "Если там (На Украине. — Прим. Ред.) вдруг появятся какие-то войска, особенно сейчас, когда продолжаются бои, то они становятся законной целью для уничтожения", — подчеркнул Макгрегор. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, следя за ситуацией с дронами, происхождение которых остаётся недоказанным, предложил рассмотреть возможность установления бесполетной зоны над Украиной, уточнив, что это решение может быть принято только совместно с союзниками. Киев ранее призывал западные страны обеспечивать безопасное небо над Украиной, сбивая ракеты из соседних стран. Франс Пресс в конце июня 2024 года сообщило, что Киев подталкивает Европу к развёртыванию систем ПВО в Польше и Румынии для создания бесполётной зоны в западной части Украины. Однако в Пентагоне в октябре отметили, что это повлечёт за собой вмешательство Вашингтона в конфликт. 10 сентября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты дроны, которые он назвал "российскими", но не предъявил доказательств. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позже добавила, что речь идёт о более чем десяти беспилотных летательных аппаратах. Однако временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил РИА Новости, что ни одного доказательства российского происхождения дронов Польша так и не предоставила.
украина
польша
киев
украина, польша, киев, дуглас макгрегор, владимир путин, радослав сикорский, нато
УКРАИНА, ПОЛЬША, Киев, Дуглас Макгрегор, Владимир Путин, Радослав Сикорский, НАТО
07:36 15.09.2025
 
В США объяснили, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной

Макгрегор: создание бесполетной зоны над Украиной ускорит эскалацию конфликта

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
УКРАИНА ПОЛЬША Киев Дуглас Макгрегор Владимир Путин Радослав Сикорский НАТО
 
 
Заголовок открываемого материала