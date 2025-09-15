https://1prime.ru/20250915/ssha-862285540.html

В США объяснили, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Дуглас Макгрегор, отставной полковник армии США и бывший советник Пентагона, предупредил в интервью на YouTube-канале Deep Dive, что новая попытка установить бесполетную зону над Украиной может привести к усилению конфликта и потенциальному вмешательству НАТО. "Они (Европейцы. — Прим. Ред.) начали снова говорить о введении бесполетной зоны над Украиной, только чтобы потом ввести войска в эту зону, воспользовавшись ее статусом", — сказал он. Макгрегор подчеркнул, что президент России Владимир Путин ясно дал понять: появление любых иностранных войск на Украине сделает их мишенью для российских сил. "Если там (На Украине. — Прим. Ред.) вдруг появятся какие-то войска, особенно сейчас, когда продолжаются бои, то они становятся законной целью для уничтожения", — подчеркнул Макгрегор. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, следя за ситуацией с дронами, происхождение которых остаётся недоказанным, предложил рассмотреть возможность установления бесполетной зоны над Украиной, уточнив, что это решение может быть принято только совместно с союзниками. Киев ранее призывал западные страны обеспечивать безопасное небо над Украиной, сбивая ракеты из соседних стран. Франс Пресс в конце июня 2024 года сообщило, что Киев подталкивает Европу к развёртыванию систем ПВО в Польше и Румынии для создания бесполётной зоны в западной части Украины. Однако в Пентагоне в октябре отметили, что это повлечёт за собой вмешательство Вашингтона в конфликт. 10 сентября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты дроны, которые он назвал "российскими", но не предъявил доказательств. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позже добавила, что речь идёт о более чем десяти беспилотных летательных аппаратах. Однако временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил РИА Новости, что ни одного доказательства российского происхождения дронов Польша так и не предоставила.

