В США объяснили, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной
Макгрегор: создание бесполетной зоны над Украиной ускорит эскалацию конфликта
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Дуглас Макгрегор, отставной полковник армии США и бывший советник Пентагона, предупредил в интервью на YouTube-канале Deep Dive, что новая попытка установить бесполетную зону над Украиной может привести к усилению конфликта и потенциальному вмешательству НАТО.
"Они (Европейцы. — Прим. Ред.) начали снова говорить о введении бесполетной зоны над Украиной, только чтобы потом ввести войска в эту зону, воспользовавшись ее статусом", — сказал он.
Макгрегор подчеркнул, что президент России Владимир Путин ясно дал понять: появление любых иностранных войск на Украине сделает их мишенью для российских сил.
"Если там (На Украине. — Прим. Ред.) вдруг появятся какие-то войска, особенно сейчас, когда продолжаются бои, то они становятся законной целью для уничтожения", — подчеркнул Макгрегор.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, следя за ситуацией с дронами, происхождение которых остаётся недоказанным, предложил рассмотреть возможность установления бесполетной зоны над Украиной, уточнив, что это решение может быть принято только совместно с союзниками.
Киев ранее призывал западные страны обеспечивать безопасное небо над Украиной, сбивая ракеты из соседних стран. Франс Пресс в конце июня 2024 года сообщило, что Киев подталкивает Европу к развёртыванию систем ПВО в Польше и Румынии для создания бесполётной зоны в западной части Украины. Однако в Пентагоне в октябре отметили, что это повлечёт за собой вмешательство Вашингтона в конфликт.
10 сентября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты дроны, которые он назвал "российскими", но не предъявил доказательств.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позже добавила, что речь идёт о более чем десяти беспилотных летательных аппаратах. Однако временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил РИА Новости, что ни одного доказательства российского происхождения дронов Польша так и не предоставила.