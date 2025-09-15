https://1prime.ru/20250915/stavka-862289065.html
Экс-глава Минфина оценил влияние ключевой ставки на бюджет России
2025-09-15T09:15+0300
2025-09-15T09:15+0300
2025-09-15T09:15+0300
экономика
россия
михаил задорнов
финансы
банк россии
эльвира набиуллина
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84032/98/840329849_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b307b71b2fd1a9e0d52e0c54096bb713.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт сокращает расходы бюджета России на госдолг и субсидии примерно на 230-250 миллиардов рублей в годовом выражении, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Безусловно сказывается. Ключевая ставка создает ориентиры для стоимости денег - это и оборотный капитал, это способность и желание собственников инвестировать в бизнес. Это и бюджет, который сейчас тратит на обслуживание долга, субсидии бизнесу и населению 18% всех расходов бюджета или примерно 7,5 триллионов рублей. А чем ниже ставка, тем меньше размер субсидий: по моим подсчетам, снижение ставки на 1 процентный пункт сократит расходы бюджета примерно на 230-250 миллиардов рублей в годовом выражении", - говорит он. Банк России в июне 2025 года впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. Затем ставка была снижена на 2 процентных пункта - до 18% годовых, такой она была последний раз в июле-сентябре 2024 года. В эту пятницу регулятор снизил ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых. При этом ЦБ думал и над сохранением ключевой ставки, в том числе из-за желания получить больше информации о бюджетной политике на ближайшую трехлетку. В октябре, как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, решение по ставке во многом будет зависеть от параметров бюджета. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20250915/zadornov-862286554.html
россия, михаил задорнов, финансы, банк россии, эльвира набиуллина, минфин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Задорнов, Финансы, Банк России, Эльвира Набиуллина, Минфин
"Безусловно сказывается. Ключевая ставка создает ориентиры для стоимости денег - это и оборотный капитал, это способность и желание собственников инвестировать в бизнес. Это и бюджет, который сейчас тратит на обслуживание долга, субсидии бизнесу и населению 18% всех расходов бюджета или примерно 7,5 триллионов рублей. А чем ниже ставка, тем меньше размер субсидий: по моим подсчетам, снижение ставки на 1 процентный пункт сократит расходы бюджета примерно на 230-250 миллиардов рублей в годовом выражении", - говорит он.
Банк России в июне 2025 года впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. Затем ставка была снижена на 2 процентных пункта - до 18% годовых, такой она была последний раз в июле-сентябре 2024 года.
В эту пятницу регулятор снизил ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых. При этом ЦБ думал и над сохранением ключевой ставки, в том числе из-за желания получить больше информации о бюджетной политике на ближайшую трехлетку. В октябре, как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, решение по ставке во многом будет зависеть от параметров бюджета.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Экс-глава Минфина дал прогноз дефицита бюджета России в 2025 году