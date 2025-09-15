https://1prime.ru/20250915/stubb-862319242.html

"Наш нарцисс": на Западе набросились на Стубба из-за выпада в адрес Путина

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X выразил критику в адрес резкого заявления президента Финляндии Александра Стубба о Владимире Путине.В ходе выступления на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве 11 сентября, финский лидер заявил, что Путин якобы планировал завершить конфликт на Украине за четыре дня, приписав российскому лидеру слова экс-главы объединенного комитета начштабов ВС США Марка Милли."Похоже, нашего нарцисса выбрали главой Европейской коалиции войны. Ничего удивительного, ведь заговорщики всю жизнь его готовили. У него нет никаких моральных принципов, и он будет слепо подчиняться своим хозяевам", — написал он.Марк Милли в начале февраля 2022 года высказывал предположение о том, что Россия могла бы взять Киев под контроль за 72 часа, об этом сообщало издание Fox News со ссылкой на источники. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон предоставил Киеву в первый срок президентства Дональда Трампа.

