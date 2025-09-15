Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Наш нарцисс": на Западе набросились на Стубба из-за выпада в адрес Путина - 15.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250915/stubb-862319242.html
2025-09-15T23:25+0300
2025-09-15T23:25+0300
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X выразил критику в адрес резкого заявления президента Финляндии Александра Стубба о Владимире Путине.В ходе выступления на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве 11 сентября, финский лидер заявил, что Путин якобы планировал завершить конфликт на Украине за четыре дня, приписав российскому лидеру слова экс-главы объединенного комитета начштабов ВС США Марка Милли."Похоже, нашего нарцисса выбрали главой Европейской коалиции войны. Ничего удивительного, ведь заговорщики всю жизнь его готовили. У него нет никаких моральных принципов, и он будет слепо подчиняться своим хозяевам", — написал он.Марк Милли в начале февраля 2022 года высказывал предположение о том, что Россия могла бы взять Киев под контроль за 72 часа, об этом сообщало издание Fox News со ссылкой на источники. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон предоставил Киеву в первый срок президентства Дональда Трампа.
23:25 15.09.2025
 
"Наш нарцисс": на Западе набросились на Стубба из-за выпада в адрес Путина

Профессор Малинен раскритиковал дерзкое заявление Стубба о Путине

© yle.fiПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X выразил критику в адрес резкого заявления президента Финляндии Александра Стубба о Владимире Путине.
В ходе выступления на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве 11 сентября, финский лидер заявил, что Путин якобы планировал завершить конфликт на Украине за четыре дня, приписав российскому лидеру слова экс-главы объединенного комитета начштабов ВС США Марка Милли.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
"Худший президент": в Финляндии осудили Стубба за слова о России
27 августа, 23:54
"Похоже, нашего нарцисса выбрали главой Европейской коалиции войны. Ничего удивительного, ведь заговорщики всю жизнь его готовили. У него нет никаких моральных принципов, и он будет слепо подчиняться своим хозяевам", — написал он.
Марк Милли в начале февраля 2022 года высказывал предположение о том, что Россия могла бы взять Киев под контроль за 72 часа, об этом сообщало издание Fox News со ссылкой на источники.
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон предоставил Киеву в первый срок президентства Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
На Западе рассказали, что Трамп подготовил для ЕС из-за России
Вчера, 23:10
 
ОбществоКиевУКРАИНАСШАВладимир ПутинМарко РубиоДональд Трамп
 
 
