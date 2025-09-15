Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" к "Туполеву" - 15.09.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" к "Туполеву"
россия
промышленность
ростех
суд
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов", производящего двигатели для самолетов и ракет, о взыскании более 425 миллионов рублей с авиастроительной компании ПАО "Туполев", говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел. "В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат разбирательства в первой инстанции, проходившего в закрытом режиме. Иск поступил в суд в апреле, основания исковых требований не сообщались. Суд в июле по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме, чтобы не разглашать "сведения, составляющие государственную тайну, и иные сведения, затрагивающие безопасность государства". Этот же суд в октябре прекратил производство по иску "ОДК-Кузнецова" к "Туполеву" на сумму около 1,8 миллиарда рублей. Разбирательство тоже проходило в закрытом режиме, его детали, включая причины прекращения дела, не разглашались. Наиболее частыми основаниями для прекращения производства становятся отказ от иска или утверждение мирового соглашения. Предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК) "Ростеха", разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели - в частности, для самолетов Ту-160М, Ту-95МС, Ту-22М3. ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации "Объединенной авиастроительной корпорации".
россия, промышленность, ростех, суд
РОССИЯ, Промышленность, Ростех, суд
13:26 15.09.2025
 
Суд отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" к "Туполеву"

Суд отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" к "Туполеву" на 425 млн рублей

МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов", производящего двигатели для самолетов и ракет, о взыскании более 425 миллионов рублей с авиастроительной компании ПАО "Туполев", говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел.
"В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат разбирательства в первой инстанции, проходившего в закрытом режиме.
Иск поступил в суд в апреле, основания исковых требований не сообщались. Суд в июле по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме, чтобы не разглашать "сведения, составляющие государственную тайну, и иные сведения, затрагивающие безопасность государства".
Этот же суд в октябре прекратил производство по иску "ОДК-Кузнецова" к "Туполеву" на сумму около 1,8 миллиарда рублей. Разбирательство тоже проходило в закрытом режиме, его детали, включая причины прекращения дела, не разглашались. Наиболее частыми основаниями для прекращения производства становятся отказ от иска или утверждение мирового соглашения.
Предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК) "Ростеха", разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели - в частности, для самолетов Ту-160М, Ту-95МС, Ту-22М3.
ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации "Объединенной авиастроительной корпорации".
Семья из Москвы подала в суд на производителя постельного белья Togas
Вчера, 20:43
Семья из Москвы подала в суд на производителя постельного белья Togas
Вчера, 20:43
 
