https://1prime.ru/20250915/sud-862299064.html
Суд отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" к "Туполеву"
Суд отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" к "Туполеву" - 15.09.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" к "Туполеву"
Арбитражный суд Москвы отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов", производящего двигатели для самолетов и ракет, о взыскании более 425 миллионов рублей с... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T13:26+0300
2025-09-15T13:26+0300
2025-09-15T13:26+0300
россия
промышленность
ростех
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/80/771108073_0:110:1501:954_1920x0_80_0_0_2732bf3b8adae2ae1798f3623d23606a.jpg
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов", производящего двигатели для самолетов и ракет, о взыскании более 425 миллионов рублей с авиастроительной компании ПАО "Туполев", говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел. "В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат разбирательства в первой инстанции, проходившего в закрытом режиме. Иск поступил в суд в апреле, основания исковых требований не сообщались. Суд в июле по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме, чтобы не разглашать "сведения, составляющие государственную тайну, и иные сведения, затрагивающие безопасность государства". Этот же суд в октябре прекратил производство по иску "ОДК-Кузнецова" к "Туполеву" на сумму около 1,8 миллиарда рублей. Разбирательство тоже проходило в закрытом режиме, его детали, включая причины прекращения дела, не разглашались. Наиболее частыми основаниями для прекращения производства становятся отказ от иска или утверждение мирового соглашения. Предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК) "Ростеха", разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели - в частности, для самолетов Ту-160М, Ту-95МС, Ту-22М3. ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации "Объединенной авиастроительной корпорации".
https://1prime.ru/20250914/sud-862275427.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/80/771108073_40:0:1459:1064_1920x0_80_0_0_1faedaa39234c44026b6bca064ca797c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, ростех, суд
РОССИЯ, Промышленность, Ростех, суд
Суд отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" к "Туполеву"
Суд отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" к "Туполеву" на 425 млн рублей
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов", производящего двигатели для самолетов и ракет, о взыскании более 425 миллионов рублей с авиастроительной компании ПАО "Туполев", говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел.
"В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат разбирательства в первой инстанции, проходившего в закрытом режиме.
Иск поступил в суд в апреле, основания исковых требований не сообщались. Суд в июле по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме, чтобы не разглашать "сведения, составляющие государственную тайну, и иные сведения, затрагивающие безопасность государства".
Этот же суд в октябре прекратил производство по иску "ОДК-Кузнецова" к "Туполеву" на сумму около 1,8 миллиарда рублей. Разбирательство тоже проходило в закрытом режиме, его детали, включая причины прекращения дела, не разглашались. Наиболее частыми основаниями для прекращения производства становятся отказ от иска или утверждение мирового соглашения.
Предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК) "Ростеха", разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели - в частности, для самолетов Ту-160М, Ту-95МС, Ту-22М3.
ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации "Объединенной авиастроительной корпорации".
Семья из Москвы подала в суд на производителя постельного белья Togas