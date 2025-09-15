https://1prime.ru/20250915/sud-862299064.html

Суд отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" к "Туполеву"

Суд отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" к "Туполеву" - 15.09.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" к "Туполеву"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов", производящего двигатели для самолетов и ракет, о взыскании более 425 миллионов рублей с... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T13:26+0300

2025-09-15T13:26+0300

2025-09-15T13:26+0300

россия

промышленность

ростех

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/77110/80/771108073_0:110:1501:954_1920x0_80_0_0_2732bf3b8adae2ae1798f3623d23606a.jpg

МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск самарского ПАО "ОДК-Кузнецов", производящего двигатели для самолетов и ракет, о взыскании более 425 миллионов рублей с авиастроительной компании ПАО "Туполев", говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел. "В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат разбирательства в первой инстанции, проходившего в закрытом режиме. Иск поступил в суд в апреле, основания исковых требований не сообщались. Суд в июле по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме, чтобы не разглашать "сведения, составляющие государственную тайну, и иные сведения, затрагивающие безопасность государства". Этот же суд в октябре прекратил производство по иску "ОДК-Кузнецова" к "Туполеву" на сумму около 1,8 миллиарда рублей. Разбирательство тоже проходило в закрытом режиме, его детали, включая причины прекращения дела, не разглашались. Наиболее частыми основаниями для прекращения производства становятся отказ от иска или утверждение мирового соглашения. Предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК) "Ростеха", разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели - в частности, для самолетов Ту-160М, Ту-95МС, Ту-22М3. ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации "Объединенной авиастроительной корпорации".

https://1prime.ru/20250914/sud-862275427.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, ростех, суд