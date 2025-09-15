https://1prime.ru/20250915/t-bank-862285443.html

Т-Банк запустил бесконтактную оплату для пользователей iPhone

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Т-Банк запустил бесконтактную оплату для пользователей iPhone на основе сервиса T-Pay на базе Bluetooth, для этого необходимо обновить мобильное приложение, сообщил банк. "Т-Банк запускает бесконтактную оплату для пользователей iPhone версией iOS 16 и выше на основе сервиса T-Pay. Теперь клиенты банка снова смогут бесконтактно, быстро и безопасно оплачивать покупки в офлайне с помощью iPhone. Для этого необходимо установленное новое мобильное приложение банка (версия 7.19 и выше), а также включенный Bluetooth на телефоне", - говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. "Будет начисляться кешбэк до 30% рублями за покупки у партнеров банка по спецпредложениям и до 15% в выбранных категориях - как при оплате картой или другими платежными способами T-Pay", - пояснили в пресс-службе банка. Более того, в перспективе оплата T-Pay на iPhone станет доступна индивидуальным предпринимателям - владельцам бизнес-карт Т-Банка. В банке объяснили, что в дальнейшем при оплате с помощью T-Pay на iPhone не будет требоваться подключение к интернету, поэтому сервис будет работать даже в местах с плохим качеством связи, например, в магазинах на цокольных этажах зданий. В банке уточнили, что T-Pay на iPhone работает на базе инфраструктуры объединения банков - "Сбера", Альфа-Банка, Т-Банка. Технология доступна для подключения другим банкам. Также в пресс-службе пояснили, что возможность оплаты с помощью нового сервиса работает на терминалах "Сбера", поддерживающих сервис "Вжух". "До конца сентября оплата станет доступна на всех биометрических терминалах "Сбера". До конца первого полугодия 2026 года технология будет поддерживаться на терминалах Т-Банка и Альфа-Банка", - заключили в банке.

2025

