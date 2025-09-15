https://1prime.ru/20250915/tenge-862303756.html

Цифровой тенге получит статус законного платежного средства в Казахстане

Цифровой тенге получит статус законного платежного средства в Казахстане - 15.09.2025, ПРАЙМ

Цифровой тенге получит статус законного платежного средства в Казахстане

Цифровой тенге получит статус законного платежного средства в Казахстане, а Нацбанк будет его единственным эмитентом и гарантом, сообщил заместитель... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T15:46+0300

2025-09-15T15:46+0300

2025-09-15T15:46+0300

экономика

финансы

казахстан

нацбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/77770/99/777709923_0:64:1501:908_1920x0_80_0_0_28d847eb457a3499290fe9974ed4a003.jpg

АСТАНА, 15 сен - ПРАЙМ. Цифровой тенге получит статус законного платежного средства в Казахстане, а Нацбанк будет его единственным эмитентом и гарантом, сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов в ходе презентации в мажилисе (нижняя палата) проекта нового закона о банках и банковской деятельности. "Ключевые положения предусматривают признание цифрового тенге законным платежным средством на территории Казахстана, наряду с наличными деньгами и безналичными средствами расчета. Национальный банк будет являться единственным эмитентом цифрового тенге и его гарантом", - сказал Шолпанкулов. Он уточнил, что по цифровому тенге разработан комплекс поправок, необходимых для закрепления его статуса в качестве новой цифровой национальной валюты, предназначенной для расчета в цифровой среде. По данным замглавы Нацбанка Казахстана, по цифровому счету сохраняются требования в отношении сохранения банковской тайны, а также возможность наложения арестов и взыскания денег в случаях, предусмотренных законодательством. Шолпанкулов сообщил, что введено понятие "цифровой счет" для учета и хранения цифрового тенге, а также порядок его ведения и использования. Нацбанком Казахстана проведены пилотные проекты для испытания цифрового тенге при строительстве и ремонте автодорог, кредитование и субсидирование фермеров, а также прослеживание займов из национального фонда. "Цифровой тенге обладает технологической особенностью, которая позволяет маркировать и программировать. Это может обеспечить транспарентность по прослеживанию бюджетных расходов... Исключаются риски нецелевого использования средств", - добавил Шолпанкулов. Он отметил, что в Казахстане продолжается масштабирование сферы применения цифрового тенге, в частности в трансграничных расчетах, промышленных субсидиях, а также в сделках по приобретению автотранспортных средств.

https://1prime.ru/20250908/rubl-861943209.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, казахстан, нацбанк