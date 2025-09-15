Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цифровой тенге получит статус законного платежного средства в Казахстане - 15.09.2025
Цифровой тенге получит статус законного платежного средства в Казахстане
АСТАНА, 15 сен - ПРАЙМ. Цифровой тенге получит статус законного платежного средства в Казахстане, а Нацбанк будет его единственным эмитентом и гарантом, сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов в ходе презентации в мажилисе (нижняя палата) проекта нового закона о банках и банковской деятельности. "Ключевые положения предусматривают признание цифрового тенге законным платежным средством на территории Казахстана, наряду с наличными деньгами и безналичными средствами расчета. Национальный банк будет являться единственным эмитентом цифрового тенге и его гарантом", - сказал Шолпанкулов. Он уточнил, что по цифровому тенге разработан комплекс поправок, необходимых для закрепления его статуса в качестве новой цифровой национальной валюты, предназначенной для расчета в цифровой среде. По данным замглавы Нацбанка Казахстана, по цифровому счету сохраняются требования в отношении сохранения банковской тайны, а также возможность наложения арестов и взыскания денег в случаях, предусмотренных законодательством. Шолпанкулов сообщил, что введено понятие "цифровой счет" для учета и хранения цифрового тенге, а также порядок его ведения и использования. Нацбанком Казахстана проведены пилотные проекты для испытания цифрового тенге при строительстве и ремонте автодорог, кредитование и субсидирование фермеров, а также прослеживание займов из национального фонда. "Цифровой тенге обладает технологической особенностью, которая позволяет маркировать и программировать. Это может обеспечить транспарентность по прослеживанию бюджетных расходов... Исключаются риски нецелевого использования средств", - добавил Шолпанкулов. Он отметил, что в Казахстане продолжается масштабирование сферы применения цифрового тенге, в частности в трансграничных расчетах, промышленных субсидиях, а также в сделках по приобретению автотранспортных средств.
финансы, казахстан, нацбанк
Экономика, Финансы, КАЗАХСТАН, Нацбанк
15:46 15.09.2025
 
Цифровой тенге получит статус законного платежного средства в Казахстане

Шолпанкулов: цифровой тенге получит статус законного платежного средства в Казахстане

Тенге
Тенге - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Тенге. Архивное фото
© fotolia.com / kzww
АСТАНА, 15 сен - ПРАЙМ. Цифровой тенге получит статус законного платежного средства в Казахстане, а Нацбанк будет его единственным эмитентом и гарантом, сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов в ходе презентации в мажилисе (нижняя палата) проекта нового закона о банках и банковской деятельности.
"Ключевые положения предусматривают признание цифрового тенге законным платежным средством на территории Казахстана, наряду с наличными деньгами и безналичными средствами расчета. Национальный банк будет являться единственным эмитентом цифрового тенге и его гарантом", - сказал Шолпанкулов.
Он уточнил, что по цифровому тенге разработан комплекс поправок, необходимых для закрепления его статуса в качестве новой цифровой национальной валюты, предназначенной для расчета в цифровой среде. По данным замглавы Нацбанка Казахстана, по цифровому счету сохраняются требования в отношении сохранения банковской тайны, а также возможность наложения арестов и взыскания денег в случаях, предусмотренных законодательством.
Шолпанкулов сообщил, что введено понятие "цифровой счет" для учета и хранения цифрового тенге, а также порядок его ведения и использования. Нацбанком Казахстана проведены пилотные проекты для испытания цифрового тенге при строительстве и ремонте автодорог, кредитование и субсидирование фермеров, а также прослеживание займов из национального фонда.
"Цифровой тенге обладает технологической особенностью, которая позволяет маркировать и программировать. Это может обеспечить транспарентность по прослеживанию бюджетных расходов... Исключаются риски нецелевого использования средств", - добавил Шолпанкулов.
Он отметил, что в Казахстане продолжается масштабирование сферы применения цифрового тенге, в частности в трансграничных расчетах, промышленных субсидиях, а также в сделках по приобретению автотранспортных средств.
