На Украине ограничат импорт дизельного топлива из Индии

2025-09-15T12:45+0300

экономика

украина

индия

мировая экономика

топливо

МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Импорт дизельного топлива из Индии на Украину будет ограничен с 1 октября, сообщает в понедельник украинская энергетическая консалтинговая компания Enkorr. "Импорт дизельного топлива из Индии на Украину будет ограничен. Все партии индийского ресурса должны пройти процедуру отбора и лабораторного анализа проб… Ограничения вступят в силу с 1 октября. Санкции будут действовать по аналогии с теми, что ранее были наложены на дизтопливо из Турции в сентябре 2023 года. Тогда решением СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины - ред.) ряд турецких портов, которые принимали существенные объемы российского дизельного топлива, был внесен в перечень рискованных, а все партии, поступавшие из них, подлежат дополнительному изучению, в частности лабораторному", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Компания со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95" сообщила, что с сентября 2023 года из подсанкционных турецких портов Marmara и Turpas на Украину было импортировано 65,8 тысячи тонн дизтоплива, из которых 71% было завезено с апреля этого года. До этого среднемесячный импорт из этих портов составлял около 47,2 тысячи тонн. В Enkorr напомнили, что в августе 2025 года на Украину было импортировано 119 тысяч тонн индийского дизтоплива, что составляло 18% всего объема импорта.

2025

Новости

ru-RU

