Бессент отметил прогресс США и Китая по торговым переговорам

15.09.2025

Бессент отметил прогресс США и Китая по торговым переговорам

США и Китай достигли "очень хорошего прогресса" по техническим деталям соглашения в рамках торговых переговоров, заявил министр финансов США Скот Бессент. | 15.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. США и Китай достигли "очень хорошего прогресса" по техническим деталям соглашения в рамках торговых переговоров, заявил министр финансов США Скот Бессент. "Мы достигли очень хорошего прогресса по техническим деталям соглашения и условиям всеобъемлющего соглашения", - сказал Бессент в Мадриде перед вторым днем переговоров, трансляция велась в YouTube. При этом он указал, что китайская сторона выдвинула "очень агрессивную просьбу", которую США изучат. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

