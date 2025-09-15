Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что Путин и Зеленский "ненавидят друг друга" - 15.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Путин и Зеленский "ненавидят друг друга"
2025-09-15T02:34+0300
2025-09-15T02:34+0300
общество
экономика
россия
сша
москва
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
Добавлены подробности (3, 4 абзацы) ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский "ненавидят друг друга" до такой степени, что это не позволяет им "говорить". "Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом", - заявил он журналистам, говоря о вероятности проведения трехсторонней встречи, к которой он ранее призывал. Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
общество , россия, сша, москва, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Общество , Экономика, РОССИЯ, США, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что Путин и Зеленский "ненавидят друг друга"

Добавлены подробности (3, 4 абзацы)
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский "ненавидят друг друга" до такой степени, что это не позволяет им "говорить".
"Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом", - заявил он журналистам, говоря о вероятности проведения трехсторонней встречи, к которой он ранее призывал.
Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате".
Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
 
