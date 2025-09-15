https://1prime.ru/20250915/tramp-862282675.html

Трамп назвал сроки встречи Путина и Зеленского

экономика

россия

сша

рф

москва

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро". "Не знаю. Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, как скоро может состояться трехсторонняя встреча, к которой он ранее призывал. Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

