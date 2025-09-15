Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал сроки встречи Путина и Зеленского - 15.09.2025
Трамп назвал сроки встречи Путина и Зеленского
Трамп назвал сроки встречи Путина и Зеленского - 15.09.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал сроки встречи Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп считает, что трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно... | 15.09.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
сша
рф
москва
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро". "Не знаю. Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, как скоро может состояться трехсторонняя встреча, к которой он ранее призывал. Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
россия, сша, рф, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Экономика, РОССИЯ, США, РФ, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
03:44 15.09.2025
 
Трамп назвал сроки встречи Путина и Зеленского

ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро".
"Не знаю. Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, как скоро может состояться трехсторонняя встреча, к которой он ранее призывал.
Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате".
Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
 
