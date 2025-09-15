https://1prime.ru/20250915/tramp-862285805.html

В США объяснили, в чем состоит замысел Трампа в отношении России

В США объяснили, в чем состоит замысел Трампа в отношении России

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что президент США Дональд Трамп намерен отложить введение "жёстких" санкций против России, чтобы создать диссонанс в Европейском союзе. Такое мнение он озвучил на YouTube-канале Deep Dive."Трамп понимает, что вторичные санкции не являются разумным вариантом. Но что он делает затем? Просит Европу ввести стопроцентные вторичные санкции против России. Он хочет этого, думая, что европейцы достаточно глупы, чтобы принять это (Унижение. — Прим. Ред.)", — сказал он. По мнению эксперта, Трамп уверен, что учитывать позицию Европы в этом отношении не имеет смысла, что может усилить разногласия между Брюсселем и Вашингтоном. "Трамп заставил эту ситуацию сложиться таким образом, что если европейцы не станут выполнять его требования, то дальше останутся не у дел", — пояснил профессор. Миршаймер считает, что ЕС вряд ли примет такие условия, учитывая, что Брюссель ранее отказался ввести пошлины на товары из Индии и Китая, как требовал Трамп. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении применить серьёзные санкции против России, но только в случае согласия всех стран НАТО на аналогичные действия, а также при условии прекращения закупок российской нефти. Трамп также призвал страны НАТО ввести пошлины от 50 до 100% на товары из Китая, утверждая, что это поможет разрешить конфликт в Украине.

