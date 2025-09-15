Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пригрозил ввести ЧП в США из-за отказа Вашингтона сотрудничать с ICE - 15.09.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил ввести ЧП в США из-за отказа Вашингтона сотрудничать с ICE
Трамп пригрозил ввести ЧП в США из-за отказа Вашингтона сотрудничать с ICE - 15.09.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил ввести ЧП в США из-за отказа Вашингтона сотрудничать с ICE
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в стране на фоне заявления мэра Вашингтона Мюриэль Боузер о том, что столичная полиция не... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T08:58+0300
2025-09-15T08:58+0300
ice
дональд трамп
вашингтон
сша
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в стране на фоне заявления мэра Вашингтона Мюриэль Боузер о том, что столичная полиция не будет сотрудничать с иммиграционной и таможенная полицией США (ICE) по вопросам нелегальной миграции. Трамп в социальной сети Truth Social в понедельник написал, что под его руководством федеральное правительство вмешалось в "полный криминальный беспорядок", который царил в Вашингтоне, в результате чего округ Колумбия "из одного из самых опасных и захваченных убийствами городов США и даже мира" превратился "всего за несколько недель" в один из самых безопасных. По его словам, впервые за десятилетия там практически нет преступности. "За этим было прекрасно наблюдать, однако теперь под давлением радикальных левых демократов, мэр Мюриэль Боузер, которая годами стояла во главе этого жестокого преступного захвата нашей столицы, сообщила федеральному правительству, что столичный департамент полиции больше не будет сотрудничать с ICE в вопросах выдворения и переселения опасных нелегальных иммигрантов. Если бы я позволил этому случиться, преступность бы быстро вернулась. Жителям и предприятиям Вашингтона, округ Колумбия - не беспокойтесь, я с вами и я не позволю этому произойти. Я объявлю чрезвычайное положение и прибегну к федерализации, если будет необходимо!!!" - добавил Трамп. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
вашингтон
сша
ice, дональд трамп, вашингтон, сша, общество
ICE, Дональд Трамп, ВАШИНГТОН, США, Общество
08:58 15.09.2025
 
Трамп пригрозил ввести ЧП в США из-за отказа Вашингтона сотрудничать с ICE

Трамп пригрозил ввести ЧП в США после отказа мэра Вашингтона Боузер сотрудничать с ICE

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в стране на фоне заявления мэра Вашингтона Мюриэль Боузер о том, что столичная полиция не будет сотрудничать с иммиграционной и таможенная полицией США (ICE) по вопросам нелегальной миграции.
Трамп в социальной сети Truth Social в понедельник написал, что под его руководством федеральное правительство вмешалось в "полный криминальный беспорядок", который царил в Вашингтоне, в результате чего округ Колумбия "из одного из самых опасных и захваченных убийствами городов США и даже мира" превратился "всего за несколько недель" в один из самых безопасных. По его словам, впервые за десятилетия там практически нет преступности.
"За этим было прекрасно наблюдать, однако теперь под давлением радикальных левых демократов, мэр Мюриэль Боузер, которая годами стояла во главе этого жестокого преступного захвата нашей столицы, сообщила федеральному правительству, что столичный департамент полиции больше не будет сотрудничать с ICE в вопросах выдворения и переселения опасных нелегальных иммигрантов. Если бы я позволил этому случиться, преступность бы быстро вернулась. Жителям и предприятиям Вашингтона, округ Колумбия - не беспокойтесь, я с вами и я не позволю этому произойти. Я объявлю чрезвычайное положение и прибегну к федерализации, если будет необходимо!!!" - добавил Трамп.
Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
В ГД прокомментировали заявление Трампа об отказе от российской нефти
ICE Дональд Трамп ВАШИНГТОН США Общество
 
 
