https://1prime.ru/20250915/tramp-862288548.html

Трамп пригрозил ввести ЧП в США из-за отказа Вашингтона сотрудничать с ICE

Трамп пригрозил ввести ЧП в США из-за отказа Вашингтона сотрудничать с ICE - 15.09.2025, ПРАЙМ

Трамп пригрозил ввести ЧП в США из-за отказа Вашингтона сотрудничать с ICE

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в стране на фоне заявления мэра Вашингтона Мюриэль Боузер о том, что столичная полиция не... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T08:58+0300

2025-09-15T08:58+0300

2025-09-15T08:58+0300

ice

дональд трамп

вашингтон

сша

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в стране на фоне заявления мэра Вашингтона Мюриэль Боузер о том, что столичная полиция не будет сотрудничать с иммиграционной и таможенная полицией США (ICE) по вопросам нелегальной миграции. Трамп в социальной сети Truth Social в понедельник написал, что под его руководством федеральное правительство вмешалось в "полный криминальный беспорядок", который царил в Вашингтоне, в результате чего округ Колумбия "из одного из самых опасных и захваченных убийствами городов США и даже мира" превратился "всего за несколько недель" в один из самых безопасных. По его словам, впервые за десятилетия там практически нет преступности. "За этим было прекрасно наблюдать, однако теперь под давлением радикальных левых демократов, мэр Мюриэль Боузер, которая годами стояла во главе этого жестокого преступного захвата нашей столицы, сообщила федеральному правительству, что столичный департамент полиции больше не будет сотрудничать с ICE в вопросах выдворения и переселения опасных нелегальных иммигрантов. Если бы я позволил этому случиться, преступность бы быстро вернулась. Жителям и предприятиям Вашингтона, округ Колумбия - не беспокойтесь, я с вами и я не позволю этому произойти. Я объявлю чрезвычайное положение и прибегну к федерализации, если будет необходимо!!!" - добавил Трамп. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

https://1prime.ru/20250915/neft-862287701.html

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ice, дональд трамп, вашингтон, сша, общество