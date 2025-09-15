https://1prime.ru/20250915/tramp-862292729.html

Эксперт предположил, зачем Трамп откладывает введение санкций против России

Эксперт предположил, зачем Трамп откладывает введение санкций против России

МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вопреки желаниям европейских лидеров пока не усиливает санкции против России, надеясь на продвижение украинского урегулирования, но при этом подталкивает страны Европы к отказу от российских энергоресурсов в интересах Соединенных Штатов, высказал мнение в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее американский лидер заявил журналистам, что выступает против покупки Европой российской нефти, а также назвал европейские санкции недостаточно жесткими. По словам Трампа, он готов ужесточить американские санкционные меры против России, если государства ЕС введут соразмерные рестрикции. "Пока Трамп не усиливает санкции, возможно, надеясь на прогресс по украинскому урегулированию и на более конструктивные отношения с Россией. С другой стороны, европейцы не готовы снижать накал антироссийской борьбы. Это несколько идет вразрез с устремлениями Трампа, потому что запал европейцев не способствует уступкам со стороны Украины. Они постоянно говорят, что надо усиливать давление. Трамп отвечает: "Хотите усиления - для начала полностью откажитесь от российских углеводородов: нефти, сжиженного природного газа … Если откажетесь, пожалуйста, покупайте американские, и будем усиливать давление на Россию", - считает Лев Сокольщик. С его точки зрения, нынешний американский президент действует в рамках логики бизнеса, стремясь взять под контроль энергетический рынок Европы и извлечь из этого максимальную выгоду для США. "В целом Соединенные Штаты были заинтересованы в разрыве энергетических связей между Советским Союзом, а потом Россией и Европой на протяжении десятилетий. Сейчас, в контексте украинского кризиса, Америке почти на 100% удалось реализовать сценарий разрыва этого энергетического сотрудничества и переориентации этого во многом на США", - добавил собеседник агентства. При этом он отметил, что ключевым регионом для Вашингтона все равно выступает Тихоокеанская Азия - арена конкуренции с Китаем, главным стратегическим соперником, а европейские вопросы, в том числе Украина, занимают второстепенные позиции. "Украина – это проблема, которую надо сбросить на европейцев, чтобы те за нее платили, попали в еще большую зависимость от США в энергетическом плане, чтобы Европа оказалась донором финансовых, технологических, промышленных ресурсов для Соединенных Штатов, а они переориентировались преимущественно на Азиатско-Тихоокеанский регион", - объяснил эксперт.

