СМИ: Трамп выделит средства на колледжи для афроамериканцев

ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует выделить почти 500 миллионов долларов на колледжи, исторически ориентированные на афроамериканцев, и университеты для коренных народов, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Администрация Трампа планирует вложить почти 500 миллионов долларов в колледжи, исторически ориентированные на афроамериканцев, и университеты для коренных народов, при этом значительная часть средств будет обеспечена за счёт сокращения других программ для студентов из числа меньшинств", - отмечает издание. Кроме того, средства перераспределят и на другие приоритеты президента: программы по американской истории и гражданскому воспитанию получат дополнительно 137 миллионов долларов, чартерные школы - 60 миллионов. По данным газеты, об увеличении финансирования могут объявить уже в ближайшие дни. Ранее Белый дом предложил сократить бюджет министерства образования на 15% в следующем году, добиваясь полной ликвидации ведомства.
