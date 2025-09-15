Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Трамп выделит средства на колледжи для афроамериканцев - 15.09.2025
СМИ: Трамп выделит средства на колледжи для афроамериканцев
СМИ: Трамп выделит средства на колледжи для афроамериканцев - 15.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп выделит средства на колледжи для афроамериканцев
Администрация президента США Дональда Трампа планирует выделить почти 500 миллионов долларов на колледжи, исторически ориентированные на афроамериканцев, и... | 15.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует выделить почти 500 миллионов долларов на колледжи, исторически ориентированные на афроамериканцев, и университеты для коренных народов, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Администрация Трампа планирует вложить почти 500 миллионов долларов в колледжи, исторически ориентированные на афроамериканцев, и университеты для коренных народов, при этом значительная часть средств будет обеспечена за счёт сокращения других программ для студентов из числа меньшинств", - отмечает издание. Кроме того, средства перераспределят и на другие приоритеты президента: программы по американской истории и гражданскому воспитанию получат дополнительно 137 миллионов долларов, чартерные школы - 60 миллионов. По данным газеты, об увеличении финансирования могут объявить уже в ближайшие дни. Ранее Белый дом предложил сократить бюджет министерства образования на 15% в следующем году, добиваясь полной ликвидации ведомства.
мировая экономика, сша, дональд трамп, общество
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Общество
13:37 15.09.2025
 
СМИ: Трамп выделит средства на колледжи для афроамериканцев

NYT: Трамп выделит $500 млн на колледжи для афроамериканцев и коренных народов

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует выделить почти 500 миллионов долларов на колледжи, исторически ориентированные на афроамериканцев, и университеты для коренных народов, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа планирует вложить почти 500 миллионов долларов в колледжи, исторически ориентированные на афроамериканцев, и университеты для коренных народов, при этом значительная часть средств будет обеспечена за счёт сокращения других программ для студентов из числа меньшинств", - отмечает издание.
Кроме того, средства перераспределят и на другие приоритеты президента: программы по американской истории и гражданскому воспитанию получат дополнительно 137 миллионов долларов, чартерные школы - 60 миллионов.
По данным газеты, об увеличении финансирования могут объявить уже в ближайшие дни. Ранее Белый дом предложил сократить бюджет министерства образования на 15% в следующем году, добиваясь полной ликвидации ведомства.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Трамп пригрозил ввести ЧП в США из-за отказа Вашингтона сотрудничать с ICE
08:58
 
Экономика Мировая экономика США Дональд Трамп Общество
 
 
