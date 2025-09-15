https://1prime.ru/20250915/tramp-862299519.html

СМИ: Трамп выделит средства на колледжи для афроамериканцев

СМИ: Трамп выделит средства на колледжи для афроамериканцев - 15.09.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп выделит средства на колледжи для афроамериканцев

Администрация президента США Дональда Трампа планирует выделить почти 500 миллионов долларов на колледжи, исторически ориентированные на афроамериканцев, и... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T13:37+0300

2025-09-15T13:37+0300

2025-09-15T13:37+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053272_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4a651d9f741f406f147ab2b6f76761dd.jpg

ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует выделить почти 500 миллионов долларов на колледжи, исторически ориентированные на афроамериканцев, и университеты для коренных народов, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Администрация Трампа планирует вложить почти 500 миллионов долларов в колледжи, исторически ориентированные на афроамериканцев, и университеты для коренных народов, при этом значительная часть средств будет обеспечена за счёт сокращения других программ для студентов из числа меньшинств", - отмечает издание. Кроме того, средства перераспределят и на другие приоритеты президента: программы по американской истории и гражданскому воспитанию получат дополнительно 137 миллионов долларов, чартерные школы - 60 миллионов. По данным газеты, об увеличении финансирования могут объявить уже в ближайшие дни. Ранее Белый дом предложил сократить бюджет министерства образования на 15% в следующем году, добиваясь полной ликвидации ведомства.

https://1prime.ru/20250915/tramp-862288548.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, общество