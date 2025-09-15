https://1prime.ru/20250915/tramp-862303402.html
Трамп заявил о планах поговорить лидером КНР в пятницу
Трамп заявил о планах поговорить лидером КНР в пятницу - 15.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о планах поговорить лидером КНР в пятницу
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между США и Китаем прошли успешно, и что он поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу. | 15.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между США и Китаем прошли успешно, и что он поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу. "Большая торговая встреча в Европе между Соединёнными Штатами Америки и Китаем прошла очень успешно! Она скоро завершится... В пятницу я проведу переговоры с председателем Си", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
