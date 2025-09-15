Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила идею Трампа увеличить период финотчетности - 15.09.2025
Эксперт оценила идею Трампа увеличить период финотчетности
Эксперт оценила идею Трампа увеличить период финотчетности - 15.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила идею Трампа увеличить период финотчетности
Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости перейти компаниям к публикации отчетности по итогам деятельности сразу за полугодие, а не квартал, как... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T23:12+0300
2025-09-15T23:16+0300
сша
дональд трамп
рэу им. г.в.плеханова
sec
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости перейти компаниям к публикации отчетности по итогам деятельности сразу за полугодие, а не квартал, как установлено еще с 1970 года, может быть частью антикризисной стратегии, направленной на поддержку секторов экономики, заявила РИА Новости заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что американским компаниям для более эффективного корпоративного управления и экономии бюджета следует публиковать финансовую отчетность сразу за полугодие, а не сообщать о результатах деятельности ежеквартально. "Инициатива Трампа может быть интерпретирована как часть упреждающей антикризисной стратегии, направленной на поддержку реального сектора в преддверии возможного ухудшения экономической конъюнктуры. Одновременно отказ от ежеквартальной отчетности может затруднить инвесторам, аналитикам и регулятору оперативную диагностику дисбалансов, что повысит вероятность накопления скрытых рисков", - прокомментировала эксперт возможные причины перехода компаний на полугодовую отчетность. При этом предложенная Трампом мера может временно смягчить эффекты надвигающегося кризиса, считает Фрумина. Так, компании сократят расходы на процессы подготовки, аудита и раскрытия данных. Кроме того, более низким будет и уровень волатильности акций в периоды между публикациями отчетности. Однако все эти преимущества корпорации получат "ценой уменьшения прозрачности и усиления асимметрии информации на рынке", считает завкафедрой РЭУ Плеханова. По ее словам, публикация отчетности за полугодие означает сокращение частоты раскрытия информации, и, таким образом, может привести к снижению уровня доверия инвесторов к самим компаниям. Вместе с тем, по мнению Фруминой, цель сокращения количества раскрытий - ослабление регулирующей нагрузки и повышение гибкости бизнеса. "Сокращение частоты раскрытия информации можно расценивать, как один из инструментов электоральной мобилизации корпоративного сектора и укрепления доверия со стороны реального бизнеса к позиции президента", - также добавила эксперт. Обязательство для компаний о публикации отчетности за квартал действует в США еще с 1970 года. Такое изменение в корпоративной системе потребует одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC - The United States Securities and Exchange Commission), напоминает издание Wall Street Journal. Ранее СМИ сообщали, что Долгосрочная фондовая биржа планирует направить петицию в SEC с запросом отменить требование для компаний о ежеквартальной публикации отчета и вместо этого дать предприятиям возможность отчитываться о результатах дважды в год.
сша
сша, дональд трамп, рэу им. г.в.плеханова, sec
США, Дональд Трамп, РЭУ им. Г.В.Плеханова, SEC
23:12 15.09.2025 (обновлено: 23:16 15.09.2025)
 
Эксперт оценила идею Трампа увеличить период финотчетности

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости перейти компаниям к публикации отчетности по итогам деятельности сразу за полугодие, а не квартал, как установлено еще с 1970 года, может быть частью антикризисной стратегии, направленной на поддержку секторов экономики, заявила РИА Новости заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что американским компаниям для более эффективного корпоративного управления и экономии бюджета следует публиковать финансовую отчетность сразу за полугодие, а не сообщать о результатах деятельности ежеквартально.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Трамп переложил ответственность за проблемы в экономике США на Байдена
30 апреля, 16:39
"Инициатива Трампа может быть интерпретирована как часть упреждающей антикризисной стратегии, направленной на поддержку реального сектора в преддверии возможного ухудшения экономической конъюнктуры. Одновременно отказ от ежеквартальной отчетности может затруднить инвесторам, аналитикам и регулятору оперативную диагностику дисбалансов, что повысит вероятность накопления скрытых рисков", - прокомментировала эксперт возможные причины перехода компаний на полугодовую отчетность.
При этом предложенная Трампом мера может временно смягчить эффекты надвигающегося кризиса, считает Фрумина. Так, компании сократят расходы на процессы подготовки, аудита и раскрытия данных. Кроме того, более низким будет и уровень волатильности акций в периоды между публикациями отчетности.
Однако все эти преимущества корпорации получат "ценой уменьшения прозрачности и усиления асимметрии информации на рынке", считает завкафедрой РЭУ Плеханова. По ее словам, публикация отчетности за полугодие означает сокращение частоты раскрытия информации, и, таким образом, может привести к снижению уровня доверия инвесторов к самим компаниям.
Вместе с тем, по мнению Фруминой, цель сокращения количества раскрытий - ослабление регулирующей нагрузки и повышение гибкости бизнеса. "Сокращение частоты раскрытия информации можно расценивать, как один из инструментов электоральной мобилизации корпоративного сектора и укрепления доверия со стороны реального бизнеса к позиции президента", - также добавила эксперт.
Обязательство для компаний о публикации отчетности за квартал действует в США еще с 1970 года. Такое изменение в корпоративной системе потребует одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC - The United States Securities and Exchange Commission), напоминает издание Wall Street Journal.
Ранее СМИ сообщали, что Долгосрочная фондовая биржа планирует направить петицию в SEC с запросом отменить требование для компаний о ежеквартальной публикации отчета и вместо этого дать предприятиям возможность отчитываться о результатах дважды в год.
Уловка Трампа сработала: вот куда он завел экономику
9 апреля, 06:06
Уловка Трампа сработала: вот куда он завел экономику
9 апреля, 06:06
 
СШАДональд ТрампРЭУ им. Г.В.ПлехановаSEC
 
 
