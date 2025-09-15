На Западе рассказали, что Трамп подготовил для ЕС из-за России
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп создал сложную ситуацию для европейских стран, возложив на них ответственность за решение о введении санкций против России. Об этом в интервью порталу Wirtualna Polska заявил профессор Кароль Шульц, специалист по американским и европейским вопросам, работающий в Институте политологии Вроцлавского университета.
13 августа Трамп написал в социальной сети Truth Social о своей готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все члены НАТО прекратят импорт российской нефти. Также он призвал альянс ввести тарифы на уровне 50-100% на товары из Китая. Он утверждает, что эти меры окажут значительное влияние на завершение конфликта в Украине.
"Трамп сделал очень смелый ход, он перебросил мяч на нашу сторону. Мой первый тезис заключается в том, что он сделал это, чтобы уйти от необходимости принимать решения. Он просто передал эту компетенцию Европе", — отметил он.
По мнению эксперта, Трамп прижал европейских членов НАТО к стенке, выдвинув союзу невыполнимые условия.
В конце июля Трамп сообщил о введении 25%-го тарифа на импорт из Индии. Он обосновал это решение высокими тарифами, которые устанавливает Нью-Дели, торговыми барьерами и сотрудничеством с Россией. Трамп также заявил, что за эти действия Индия должна понести неуточненные финансовые санкции. Новый тариф начал действовать с 7 августа.