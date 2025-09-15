https://1prime.ru/20250915/tsb-862304625.html
ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса России
ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса России
2025-09-15T16:19+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизилось до 25,1 миллиарда долларов с 41,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России. "В январе-июле 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 25,1 миллиарда долларов США с 41,5 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года преимущественно в результате ослабления торгового баланса", - сообщил регулятор.
"В январе-июле 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 25,1 миллиарда долларов США с 41,5 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года преимущественно в результате ослабления торгового баланса", - сообщил регулятор.
