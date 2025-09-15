ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России товарами

https://1prime.ru/20250915/tsb-862304736.html

экономика

россия

банк россии

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-июле снизилось на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 70,7 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 70,7 миллиарда долларов США с 81,1 миллиарда долларов США в январе-июле 2024 года в результате сокращения экспорта при одновременном росте импорта", - говорится в сообщении.

