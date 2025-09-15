https://1prime.ru/20250915/tsb-862304736.html
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России товарами
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России товарами - 15.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России товарами
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-июле снизилось на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 70,7... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T16:23+0300
2025-09-15T16:23+0300
2025-09-15T16:23+0300
экономика
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-июле снизилось на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 70,7 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 70,7 миллиарда долларов США с 81,1 миллиарда долларов США в январе-июле 2024 года в результате сокращения экспорта при одновременном росте импорта", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250912/vtb-862207207.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Банк России
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России товарами
ЦБ: профицит внешней торговли РФ товарами в январе-июле снизился на 12,8%
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-июле снизилось на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 70,7 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса.
"Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 70,7 миллиарда долларов США с 81,1 миллиарда долларов США в январе-июле 2024 года в результате сокращения экспорта при одновременном росте импорта", - говорится в сообщении.
ВТБ: ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 15 процентов