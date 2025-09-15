Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это проблема Европы". В Турции оценили слова Трампа об Украине - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250915/turtsija-862283487.html
"Это проблема Европы". В Турции оценили слова Трампа об Украине
"Это проблема Европы". В Турции оценили слова Трампа об Украине - 15.09.2025, ПРАЙМ
"Это проблема Европы". В Турции оценили слова Трампа об Украине
Турецкий политический аналитик Барту Экен считает, что заявление президента США Дональда Трампа об "исчерпании терпения" в вопросе урегулирования украинского... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T05:47+0300
2025-09-15T05:47+0300
мировая экономика
экономика
москва
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862283487.jpg?1757904458
АНКАРА, 15 сен – ПРАЙМ. Турецкий политический аналитик Барту Экен считает, что заявление президента США Дональда Трампа об "исчерпании терпения" в вопросе урегулирования украинского конфликта адресовано в первую очередь не Москве, а европейским союзникам Вашингтона. Трамп ранее заявил, что его терпение по отношению к лидеру России Владимиру Путину иссякает. По оценке аналитика, угрозы Трампа, выраженные в форме заявления "Мы примем очень жесткие меры", несут скорее политико-дипломатический, чем военный подтекст. Путин, по словам эксперта, достаточно опытен, чтобы понимать, что за этим стоит. "Трамп стремится не к эскалации с Москвой, а к усилению давления на европейские столицы, убеждая их более жестко поддержать санкционный курс. Его ключевой посыл ясен: "Это проблема Европы", – отметил Экен в колонке для портала Haber7. Аналитик подчеркнул, что Кремль не разрывает переговорные каналы окончательно, а лишь берет паузу. "Россия не ощущает срочной необходимости в дипломатическом продвижении. Москва ожидает возобновления диалога на условиях, более благоприятных для себя. Оптимальным моментом может стать зима, когда Украина окажется в еще более уязвимом положении, а единство Запада подвергнется новым испытаниям", – полагает он. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
москва
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, москва, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
Мировая экономика, Экономика, МОСКВА, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
05:47 15.09.2025
 
"Это проблема Европы". В Турции оценили слова Трампа об Украине

Аналитик Экен: слова Трампа о «исчерпании терпения» адресованы Европе

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 15 сен – ПРАЙМ. Турецкий политический аналитик Барту Экен считает, что заявление президента США Дональда Трампа об "исчерпании терпения" в вопросе урегулирования украинского конфликта адресовано в первую очередь не Москве, а европейским союзникам Вашингтона.
Трамп ранее заявил, что его терпение по отношению к лидеру России Владимиру Путину иссякает.
По оценке аналитика, угрозы Трампа, выраженные в форме заявления "Мы примем очень жесткие меры", несут скорее политико-дипломатический, чем военный подтекст. Путин, по словам эксперта, достаточно опытен, чтобы понимать, что за этим стоит.
"Трамп стремится не к эскалации с Москвой, а к усилению давления на европейские столицы, убеждая их более жестко поддержать санкционный курс. Его ключевой посыл ясен: "Это проблема Европы", – отметил Экен в колонке для портала Haber7.
Аналитик подчеркнул, что Кремль не разрывает переговорные каналы окончательно, а лишь берет паузу. "Россия не ощущает срочной необходимости в дипломатическом продвижении. Москва ожидает возобновления диалога на условиях, более благоприятных для себя. Оптимальным моментом может стать зима, когда Украина окажется в еще более уязвимом положении, а единство Запада подвергнется новым испытаниям", – полагает он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
 
ЭкономикаМировая экономикаМОСКВАСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала