В Минобороны Белоруссии рассказали о наблюдении за учениями "Запад-2025"

В Минобороны Белоруссии рассказали о наблюдении за учениями "Запад-2025"

2025-09-15T09:37+0300

БОРИСОВСКИЙ ПОЛИГОН (Минская область, Белоруссия), 15 сен - ПРАЙМ. Представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО - США, Турции и Венгрии - наблюдают за совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025" , сообщили журналистам в минобороны Белоруссии. На полигоне "Борисовский" в понедельник проводится один из основных этапов розыгрыша практических действий войск. "Сегодня в наблюдении за практическими действиями войск совместного стратегического учения "Запад-2025" принимают участие представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО - США, Турция, Венгрия" , - сообщили в белорусском минобороны. Помимо этого наблюдателей направили три международные организации (Союзное Государство, ОДКБ, СНГ), присутствует также представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года. На полигоне находятся 17 военно-дипломатических представительств иностранных государств (Азербайджан, Венгрия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Россия, Сербия, США, Судан, Туркмения, Турция, Замбия, Зимбабве, Перу, Индонезия), сообщили в военном ведомстве.Учения проводятся с 12 по 16 сентября, их тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.Как подчеркнули в минобороны Белоруссии, учения "Запад" – это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск (сил). Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые проводились как на территории Белоруссии, так и России. "Учение на территории проводится на полигонах, расположенных в глубине страны, а так же на участках местности в Минской, Витебской и Гродненской областей. Мероприятие носит исключительно оборонительный характер и подтверждает курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам", - подчеркнули в военном ведомстве. "Республика Беларусь выступает за укрепление международного мира и безопасности, осуждает любой военный конфликт как средство реализации политики и придерживается принципов мирного урегулирования споров, равенства государств, невмешательства во внутренние дела, других общепризнанных принципов и норм международного права", - заявили в минобороны.

