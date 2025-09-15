Евросоюз в июле значительно сократил импорт российских удобрений

https://1prime.ru/20250915/udobreniya-862300204.html
2025-09-15T14:04+0300
2025-09-15T14:04+0300
2025-09-15T14:04+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/51/841505144_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_d6a2ead1ea00712ec7ad09d3afbc8971.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Евросоюз после введения новых пошлин на удобрения из России сократил их импорт в июле в годовом выражении почти впятеро, а в месячном выражении практически в восемь раз, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Евросоюз с 1 июля ввёл в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Затем эти ставки планируют поднимать и к 2028 году достичь заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. Страны Евросоюза при этом в целом не относятся к крупными покупателям для России. Основными импортерами российских удобрений в прошлом году были Бразилия, Индия и Китай. В десятке из ЕС была лишь Польша, но ее закупки в девять раз меньше, чем бразильские. Общий объем рассматриваемого импорта в июле составил 124 тысячи тонн на 43,1 миллиона евро. К июню поставки рухнули в 7,7 раза, а в годовом - в 4,6 раза. Тем не менее по итогам января-июля поставки выросли на 28% - до 1,2 миллиарда евро. Главным покупателем российских удобрений в ЕС и по итогам этого месяца стала Польша - объемы импорта составили 24,8 миллиона евро, что в 2,3 раза больше, чем год назад. В пятерку лидеров также вошли Германия - 4,6 миллиона евро (падение в 5,3 раза), Нидерланды - 3,4 миллиона (падение в 2,4 раза), Литва - 2,3 миллиона (минус 26%) и Испания - 2,2 миллиона (падение в 4,9 раза). Также удобрения из РФ поступали в Румынию (на 1,6 миллиона евро), Португалию (1,4 миллиона), Италию (1,3 миллиона), Грецию (912 тысячи), а еще в Болгарию, Финляндию, Латвию, Эстонию, Австрию и Словению. Пошлины, хоть и сместили Россию с первой позиции среди главных поставщиков удобрений в ЕС, не смогли вытеснить ее из первой пятёрки. По итогам июля РФ расположилась на четвёртом месте. Также в пятерке лидеров расположились Марокко (103 миллиона евро), Египет (51,3 миллиона), Алжир (50 миллионов) и Турция (31,5 миллиона).
Евросоюз с 1 июля ввёл в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Затем эти ставки планируют поднимать и к 2028 году достичь заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно.
Страны Евросоюза при этом в целом не относятся к крупными покупателям для России. Основными импортерами российских удобрений в прошлом году были Бразилия, Индия и Китай. В десятке из ЕС была лишь Польша, но ее закупки в девять раз меньше, чем бразильские.
Общий объем рассматриваемого импорта в июле составил 124 тысячи тонн на 43,1 миллиона евро. К июню поставки рухнули в 7,7 раза, а в годовом - в 4,6 раза. Тем не менее по итогам января-июля поставки выросли на 28% - до 1,2 миллиарда евро.
Главным покупателем российских удобрений в ЕС и по итогам этого месяца стала Польша - объемы импорта составили 24,8 миллиона евро, что в 2,3 раза больше, чем год назад. В пятерку лидеров также вошли Германия - 4,6 миллиона евро (падение в 5,3 раза), Нидерланды - 3,4 миллиона (падение в 2,4 раза), Литва - 2,3 миллиона (минус 26%) и Испания - 2,2 миллиона (падение в 4,9 раза).
Также удобрения из РФ поступали в Румынию (на 1,6 миллиона евро), Португалию (1,4 миллиона), Италию (1,3 миллиона), Грецию (912 тысячи), а еще в Болгарию, Финляндию, Латвию, Эстонию, Австрию и Словению.
Пошлины, хоть и сместили Россию с первой позиции среди главных поставщиков удобрений в ЕС, не смогли вытеснить ее из первой пятёрки. По итогам июля РФ расположилась на четвёртом месте. Также в пятерке лидеров расположились Марокко (103 миллиона евро), Египет (51,3 миллиона), Алжир (50 миллионов) и Турция (31,5 миллиона).
