Украина рискует превратиться в страну-хоспис, заявила депутат Рады
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украина рискует превратиться в страну-хоспис, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, ситуация на фронте, в частности в Днепропетровской области, ухудшается, а руководство страны не проводит необходимые реформы и не меняет стратегию. Безуглая считает, что полную ответственность за ситуацию несет Владимир Зеленский. "Мы заходим на очередной круг без ключевых решений... Чтобы вырваться из замкнутого круга, нужно внутренне измениться в текущей ситуации... А если этого не будет сделано, то не будет следующего цикла. Так что, пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она отметила, что функции обороны перемешаны между ВСУ, СБУ, нацгвардией, полицией и разведками, что приводит к "бедламу", который "списывает людей и деньги".
украина, рада, всу
УКРАИНА, Рада, ВСУ
16:44 15.09.2025
 
Украина рискует превратиться в страну-хоспис, заявила депутат Рады

Безуглая: Украина рискует превратиться в страну-хоспис из-за ситуации на фронте

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украина рискует превратиться в страну-хоспис, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.
По ее словам, ситуация на фронте, в частности в Днепропетровской области, ухудшается, а руководство страны не проводит необходимые реформы и не меняет стратегию. Безуглая считает, что полную ответственность за ситуацию несет Владимир Зеленский.
"Мы заходим на очередной круг без ключевых решений... Чтобы вырваться из замкнутого круга, нужно внутренне измениться в текущей ситуации... А если этого не будет сделано, то не будет следующего цикла. Так что, пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Она отметила, что функции обороны перемешаны между ВСУ, СБУ, нацгвардией, полицией и разведками, что приводит к "бедламу", который "списывает людей и деньги".
Чаты
Заголовок открываемого материала