https://1prime.ru/20250915/ukraina-862305956.html

Украина рискует превратиться в страну-хоспис, заявила депутат Рады

Украина рискует превратиться в страну-хоспис, заявила депутат Рады - 15.09.2025, ПРАЙМ

Украина рискует превратиться в страну-хоспис, заявила депутат Рады

Украина рискует превратиться в страну-хоспис, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T16:44+0300

2025-09-15T16:44+0300

2025-09-15T16:44+0300

украина

рада

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украина рискует превратиться в страну-хоспис, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, ситуация на фронте, в частности в Днепропетровской области, ухудшается, а руководство страны не проводит необходимые реформы и не меняет стратегию. Безуглая считает, что полную ответственность за ситуацию несет Владимир Зеленский. "Мы заходим на очередной круг без ключевых решений... Чтобы вырваться из замкнутого круга, нужно внутренне измениться в текущей ситуации... А если этого не будет сделано, то не будет следующего цикла. Так что, пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она отметила, что функции обороны перемешаны между ВСУ, СБУ, нацгвардией, полицией и разведками, что приводит к "бедламу", который "списывает людей и деньги".

https://1prime.ru/20250915/lukashenko-862291810.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, рада, всу