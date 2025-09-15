Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе в понедельник

https://1prime.ru/20250915/uoll-strit-862300702.html

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в ожидании проведения сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,17%, до 46 269 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,04%, до 24 359,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14%, до 6 654,25 пункта. На этой неделе инвесторы будут оценивать решения по итогам заседания Федеральной резервной системы США, которое пойдет 16-17 сентября. Согласно данным CME Group, 94,2% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых. Любое снижение на рынках после того, как ФРС США понизит учетную ставку, будет ограниченным по масштабу, и по длительности, до тех пор пока показатели по экономике страны остаются устойчивыми, отмечает главный инвестиционный стратег Oppenheimer AM Джон Столцфус (John Stoltzfus), мнение которого приводит агентство Блумберг. Акции американского разработчика графических процессоров Nvidia снижаются в цене на примерно на 2% на предторгах понедельника после того, как Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка сообщило о нарушении антимонопольного законодательства Китая, поэтому расследование в отношении нее будет продолжено.

