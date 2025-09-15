Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе в понедельник - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250915/uoll-strit-862300702.html
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе в понедельник
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе в понедельник - 15.09.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе в понедельник
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в ожидании проведения сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе,... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T14:01+0300
2025-09-15T14:01+0300
экономика
фьючерсы уолл-стрит
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_711e81358f89c66b45350c822cdada87.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в ожидании проведения сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,17%, до 46 269 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,04%, до 24 359,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,14%, до 6 654,25 пункта. На этой неделе инвесторы будут оценивать решения по итогам заседания Федеральной резервной системы США, которое пойдет 16-17 сентября. Согласно данным CME Group, 94,2% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых. Любое снижение на рынках после того, как ФРС США понизит учетную ставку, будет ограниченным по масштабу, и по длительности, до тех пор пока показатели по экономике страны остаются устойчивыми, отмечает главный инвестиционный стратег Oppenheimer AM Джон Столцфус (John Stoltzfus), мнение которого приводит агентство Блумберг. Акции американского разработчика графических процессоров Nvidia снижаются в цене на примерно на 2% на предторгах понедельника после того, как Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка сообщило о нарушении антимонопольного законодательства Китая, поэтому расследование в отношении нее будет продолжено.
https://1prime.ru/20250915/birzha-862299203.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_186:0:2007:1366_1920x0_80_0_0_a068914bbd4aaddb1f37e454a2ce5e13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фьючерсы уолл-стрит, рынок, торги, сша
Экономика, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок, Торги, США
14:01 15.09.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе в понедельник

Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник в ожидании заседания ФРС США

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в ожидании проведения сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,17%, до 46 269 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,04%, до 24 359,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14%, до 6 654,25 пункта.
На этой неделе инвесторы будут оценивать решения по итогам заседания Федеральной резервной системы США, которое пойдет 16-17 сентября. Согласно данным CME Group, 94,2% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых.
Любое снижение на рынках после того, как ФРС США понизит учетную ставку, будет ограниченным по масштабу, и по длительности, до тех пор пока показатели по экономике страны остаются устойчивыми, отмечает главный инвестиционный стратег Oppenheimer AM Джон Столцфус (John Stoltzfus), мнение которого приводит агентство Блумберг.
Акции американского разработчика графических процессоров Nvidia снижаются в цене на примерно на 2% на предторгах понедельника после того, как Главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка сообщило о нарушении антимонопольного законодательства Китая, поэтому расследование в отношении нее будет продолжено.
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Фондовые индексы Европы растут в понедельник
13:21
 
Экономикафьючерсы Уолл-стритРынокТоргиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала