Россия сократила использование "токсичных" валют до исторического минимума - 15.09.2025
Россия сократила использование "токсичных" валют до исторического минимума
Россия сократила использование "токсичных" валют до исторического минимума - 15.09.2025, ПРАЙМ
Россия сократила использование "токсичных" валют до исторического минимума
Россия в июле сократила использование "токсичных" валют, в первую очередь доллара и евро, до исторического минимума: в импорте их доля сократилась до 14,6%, а в | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T17:23+0300
2025-09-15T17:23+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия в июле сократила использование "токсичных" валют, в первую очередь доллара и евро, до исторического минимума: в импорте их доля сократилась до 14,6%, а в экспорте - до 13,1%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, в экспорте доля валют "недружественных" государств сократилась за месяц на 1,5 процентного пункта, достигнув 13,1%. Их использование почти прекратилось при поставках товаров в Африку (всего 2,9% в структуре операций) и страны Карибского бассейна (2,2%). Их применение также значительно сократилось в расчетах с Азией - до 11,1%. Больше половины "токсичные" валюты все еще занимают в расчетах за поставки товаров из России странам американского континента (51,8%), а чуть больше четверти - в расчетах с Европой (26,1%). Основной валютой в операциях за российские товары остается рубль, хотя его доля уменьшилась за месяц на 1,2 процентного пункта. При этом он занимал более половины в расчетах со всеми регионами, кроме Америки (46,9%). В остальных регионах минимальная доля рубля была в операциях с Азией (51,5%), а максимальная - со странами Карибского бассейна (97,8%) и Африки (94,9%). Одновременно использование доллара и евро уменьшилось до 14,6% в операциях России за импорт против 14,9% месяцем ранее. Больше всего в них платили за товары из Америки (34,3%), Европы (29,9%) и Африки (10,2%), в остальных странах показатель занимал менее 10%. В расчетах за товары из Азии показатель последние несколько месяцев колеблется около 8%, в июле составив 8,4%. Доля "токсичных" валют в импортных операциях с Океанией сократилась за месяц почти вдвое - до 9,7%, а с Карибским бассейном - вчетверо, до 2,8%. Главным образом Россия оплачивает свой импорт в рублях - в июле доля составила 55,1% против 52,9% месяцем ранее. Это лишь немногим меньше, чем исторический максимум апреля 2025 года - 56,2%. При этом во всех регионах доля рубля составляла минимум половину от операций. Минимальный показатель был в Азии на уровне 50,3%, а максимальный - в Карибском бассейне на уровне 95,4%.
Россия сократила использование "токсичных" валют до исторического минимума

РФ сократила использование доллара и евро в торговле до исторического минимума

