https://1prime.ru/20250915/valyuta-862308508.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 сентября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 сентября - 15.09.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 23,14 копейки - до 11,5949 рубля, доллара - на 1,31 рубля, до 83,0718 рубля, евро -... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T17:31+0300
2025-09-15T17:31+0300
2025-09-15T17:31+0300
экономика
банк россии
евро
юань
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862189327_0:152:3098:1895_1920x0_80_0_0_939386d0f33baa37aa6c7beaf072db9d.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 23,14 копейки - до 11,5949 рубля, доллара - на 1,31 рубля, до 83,0718 рубля, евро - на 1,88 рубля, до 97,4502 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250915/tsb-862304736.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862189327_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_9b5d4cad849b882f10a5d4b26c62c352.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, евро, юань, доллар
Экономика, Банк России, евро, юань, доллар
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 сентября
Официальный курс юаня на вторник - 11,59 руб, доллара - 83,07 руб, евро - 97,45 руб
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 23,14 копейки - до 11,5949 рубля, доллара - на 1,31 рубля, до 83,0718 рубля, евро - на 1,88 рубля, до 97,4502 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России товарами