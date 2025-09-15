Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250915/vengriya-862314859.html
Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии
Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии - 15.09.2025, ПРАЙМ
Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии
Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии, которое открывает большой потенциал для сотрудничества двух стран в ядерной сфере,... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T19:23+0300
2025-09-15T19:23+0300
мировая экономика
венгрия
китай
петер сийярто
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
БУДАПЕШТ, 15 сен - ПРАЙМ. Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии, которое открывает большой потенциал для сотрудничества двух стран в ядерной сфере, передает агентство MTI со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто. "Министр сообщил о подписании соглашения с Китайским агентством по атомной энергии, которое означает серьезный потенциал для сотрудничества в области ядерной энергетики, безопасности и инноваций между Венгрией и Китаем, играющим все более важную роль и приобретающим все больший вес в этой сфере", - говорится в сообщении. Сийярто также отметил, что Венгрия "имеет все шансы доказать", что атомная энергетика может стать основой для восстановления "цивилизованного сотрудничества между Востоком и Западом", что отвечает венгерским национальным интересам.
https://1prime.ru/20250914/turtsiya-862262408.html
венгрия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, венгрия, китай, петер сийярто, мид
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, КИТАЙ, Петер Сийярто, МИД
19:23 15.09.2025
 
Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии

MTI: Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Здание парламента в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 15 сен - ПРАЙМ. Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии, которое открывает большой потенциал для сотрудничества двух стран в ядерной сфере, передает агентство MTI со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.
"Министр сообщил о подписании соглашения с Китайским агентством по атомной энергии, которое означает серьезный потенциал для сотрудничества в области ядерной энергетики, безопасности и инноваций между Венгрией и Китаем, играющим все более важную роль и приобретающим все больший вес в этой сфере", - говорится в сообщении.
Сийярто также отметил, что Венгрия "имеет все шансы доказать", что атомная энергетика может стать основой для восстановления "цивилизованного сотрудничества между Востоком и Западом", что отвечает венгерским национальным интересам.
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Турция инициирует разработку ядерного реактора собственного производства
Вчера, 13:40
 
Мировая экономикаВЕНГРИЯКИТАЙПетер СийяртоМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала