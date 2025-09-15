https://1prime.ru/20250915/vengriya-862314859.html

Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии

Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии

БУДАПЕШТ, 15 сен - ПРАЙМ. Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии, которое открывает большой потенциал для сотрудничества двух стран в ядерной сфере, передает агентство MTI со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто. "Министр сообщил о подписании соглашения с Китайским агентством по атомной энергии, которое означает серьезный потенциал для сотрудничества в области ядерной энергетики, безопасности и инноваций между Венгрией и Китаем, играющим все более важную роль и приобретающим все больший вес в этой сфере", - говорится в сообщении. Сийярто также отметил, что Венгрия "имеет все шансы доказать", что атомная энергетика может стать основой для восстановления "цивилизованного сотрудничества между Востоком и Западом", что отвечает венгерским национальным интересам.

