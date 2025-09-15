https://1prime.ru/20250915/vosstanovlenie-862300841.html
На восстановление предприятий ДНР направят дополнительные ресурсы
На восстановление предприятий ДНР направят дополнительные ресурсы - 15.09.2025, ПРАЙМ
На восстановление предприятий ДНР направят дополнительные ресурсы
Дополнительные ресурсы будут направлены на восстановление и развитие предприятий Донецкой Народной Республики (ДНР) с 2026 года, сообщил глава Минпромторга РФ... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T14:15+0300
2025-09-15T14:15+0300
2025-09-15T14:15+0300
промышленность
минпромторг
антон алиханов
трансмашхолдинг
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/31/833983117_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_4645aa525252b8ef52d1b78df1547b05.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Дополнительные ресурсы будут направлены на восстановление и развитие предприятий Донецкой Народной Республики (ДНР) с 2026 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в ДНР и ЛНР. "Предприятия ДНР имеют хорошие перспективы дальнейшей интеграции в российский рынок и встраивания в кооперационные цепочки. С 2026 года направим дополнительные ресурсы именно в восстановление и развитие предприятий ДНР, а также в создание индустриальных парков и технопарков, о чем договорились с Денисом Владимировичем (Пушилиным, главой ДНР - ред.)", – сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой. В Донецкой Народной Республике глава Минпромторга посетил Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, осмотрел машиностроительный завод "Азовмаш" и завод "Азовэлектросталь", а также обсудил перспективы восстановления их деятельности. Кроме того, он посетил предприятие "Энергоспецмаш". Во второй день рабочей поездки министр посетил Луганскую Народную Республику. Он посетил завод "Лугамаш" (входит в состав "Трансмашхолдинга"), ознакомился с производственными мощностями и образцами выпускаемой продукции, а также рассмотрел перспективы создания на территории завода индустриального парка.
https://1prime.ru/20250915/pravitelstvo-862292102.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/31/833983117_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_cf8c9d408c8ab4f319ab29cfe84f9454.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, минпромторг, антон алиханов, трансмашхолдинг, рф
Промышленность, Минпромторг, Антон Алиханов, Трансмашхолдинг, РФ
На восстановление предприятий ДНР направят дополнительные ресурсы
Алиханов: на восстановление предприятий ДНР с 2026 года будут направлены допресурсы
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Дополнительные ресурсы будут направлены на восстановление и развитие предприятий Донецкой Народной Республики (ДНР) с 2026 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в ДНР и ЛНР.
"Предприятия ДНР имеют хорошие перспективы дальнейшей интеграции в российский рынок и встраивания в кооперационные цепочки. С 2026 года направим дополнительные ресурсы именно в восстановление и развитие предприятий ДНР, а также в создание индустриальных парков и технопарков, о чем договорились с Денисом Владимировичем (Пушилиным, главой ДНР - ред.)", – сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой.
В Донецкой Народной Республике глава Минпромторга посетил Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, осмотрел машиностроительный завод "Азовмаш" и завод "Азовэлектросталь", а также обсудил перспективы восстановления их деятельности. Кроме того, он посетил предприятие "Энергоспецмаш".
Во второй день рабочей поездки министр посетил Луганскую Народную Республику. Он посетил завод "Лугамаш" (входит в состав "Трансмашхолдинга"), ознакомился с производственными мощностями и образцами выпускаемой продукции, а также рассмотрел перспективы создания на территории завода индустриального парка.
Правительство подготовило программу восстановления приграничных регионов