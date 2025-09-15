Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На восстановление предприятий ДНР направят дополнительные ресурсы - 15.09.2025
На восстановление предприятий ДНР направят дополнительные ресурсы
На восстановление предприятий ДНР направят дополнительные ресурсы
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Дополнительные ресурсы будут направлены на восстановление и развитие предприятий Донецкой Народной Республики (ДНР) с 2026 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в ДНР и ЛНР. "Предприятия ДНР имеют хорошие перспективы дальнейшей интеграции в российский рынок и встраивания в кооперационные цепочки. С 2026 года направим дополнительные ресурсы именно в восстановление и развитие предприятий ДНР, а также в создание индустриальных парков и технопарков, о чем договорились с Денисом Владимировичем (Пушилиным, главой ДНР - ред.)", – сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой. В Донецкой Народной Республике глава Минпромторга посетил Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, осмотрел машиностроительный завод "Азовмаш" и завод "Азовэлектросталь", а также обсудил перспективы восстановления их деятельности. Кроме того, он посетил предприятие "Энергоспецмаш". Во второй день рабочей поездки министр посетил Луганскую Народную Республику. Он посетил завод "Лугамаш" (входит в состав "Трансмашхолдинга"), ознакомился с производственными мощностями и образцами выпускаемой продукции, а также рассмотрел перспективы создания на территории завода индустриального парка.
промышленность, минпромторг, антон алиханов, трансмашхолдинг, рф
14:15 15.09.2025
 
На восстановление предприятий ДНР направят дополнительные ресурсы

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Дополнительные ресурсы будут направлены на восстановление и развитие предприятий Донецкой Народной Республики (ДНР) с 2026 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в ДНР и ЛНР.
"Предприятия ДНР имеют хорошие перспективы дальнейшей интеграции в российский рынок и встраивания в кооперационные цепочки. С 2026 года направим дополнительные ресурсы именно в восстановление и развитие предприятий ДНР, а также в создание индустриальных парков и технопарков, о чем договорились с Денисом Владимировичем (Пушилиным, главой ДНР - ред.)", – сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой.
В Донецкой Народной Республике глава Минпромторга посетил Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, осмотрел машиностроительный завод "Азовмаш" и завод "Азовэлектросталь", а также обсудил перспективы восстановления их деятельности. Кроме того, он посетил предприятие "Энергоспецмаш".
Во второй день рабочей поездки министр посетил Луганскую Народную Республику. Он посетил завод "Лугамаш" (входит в состав "Трансмашхолдинга"), ознакомился с производственными мощностями и образцами выпускаемой продукции, а также рассмотрел перспективы создания на территории завода индустриального парка.
