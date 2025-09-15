Путин отметил рост объема ВВП России в июле

https://1prime.ru/20250915/vvp-862309493.html

экономика

владимир путин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861772971_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_2f5656051a1f132fc22891458d85738c.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт России в июле прибавил 0,4% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин. "По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

