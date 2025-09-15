https://1prime.ru/20250915/vybory-862286713.html

Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 60,79% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Сергей Левченко (КПРФ) с 22,65% голосов, третье - Лариса Егорова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,08%, на четвертой позиции - Виктор Галицков (ЛДПР) с 5,82% голосов.

