Итоги губернаторских выборов
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — Прайм. В России стали известны победители губернаторских выборов в 18 из 20 регионов, где проходило голосование.
- Пермский край — действующий губернатор Дмитрий Махонин (70,94%).
- Брянская область — действующий глава региона Александр Богомаз (78,78%).
- Свердловская область — врио губернатора Денис Паслер (61,3%).
- Курская область — врио главы региона Александр Хинштейн (86,92%).
- Архангельская область — действующий губернатор Александр Цыбульский (67,32%).
- Еврейская автономная область — врио главы региона Мария Костюк (83,02%).
- Камчатский край — действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%).
- Севастополь — действующий глава региона Михаил Развозжаев (81,72%).
- Ленинградская область — действующий губернатор Александр Дрозденко (84,21%).
- Оренбургская область — врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%).
- Коми — врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%).
- Костромская область — действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%).
- Чувашия — действующий глава республики самовыдвиженец Олег Николаев (67,06%).
- Новгородская область — врио губернатора Александр Дронов (62,19%).
- Тамбовская область — врио главы региона Евгений Первышов (73,84%).
- Иркутская область — действующий губернатор Игорь Кобзев (60,79).
- Татарстан — после обработки 98,62% голосов побеждает действующий глава (раис) региона Рустам Минниханов (88,15%).
- Краснодарский край — после обработки 98,62% голосов побеждает действующий губернатор Вениамин Кондратьев (83,41%).
Не подсчитаны голоса в:
- Калужской;
- Ростовской.
Единый день голосования
Единый день голосования прошел с 12 по 14 сентября. Помимо губернаторских выборов, в 11 субъектах состоялись выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране прошли около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.