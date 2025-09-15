Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Итоги губернаторских выборов - 15.09.2025
Итоги губернаторских выборов
Итоги губернаторских выборов - 15.09.2025
Итоги губернаторских выборов
В России стали известны победители губернаторских выборов в 18 из 20 регионов, где проходило голосование. | 15.09.2025
2025-09-15T08:24+0300
2025-09-15T08:35+0300
МОСКВА, 15 сен — Прайм. В России стали известны победители губернаторских выборов в 18 из 20 регионов, где проходило голосование.Не подсчитаны голоса в:Единый день голосованияЕдиный день голосования прошел с 12 по 14 сентября. Помимо губернаторских выборов, в 11 субъектах состоялись выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране прошли около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
08:24 15.09.2025 (обновлено: 08:35 15.09.2025)
 

Итоги губернаторских выборов

МОСКВА, 15 сен — Прайм. В России стали известны победители губернаторских выборов в 18 из 20 регионов, где проходило голосование.
  • Пермский край — действующий губернатор Дмитрий Махонин (70,94%).
  • Брянская область — действующий глава региона Александр Богомаз (78,78%).
  • Свердловская область — врио губернатора Денис Паслер (61,3%).
  • Курская область — врио главы региона Александр Хинштейн (86,92%).
  • Архангельская область — действующий губернатор Александр Цыбульский (67,32%).
  • Еврейская автономная область — врио главы региона Мария Костюк (83,02%).
  • Камчатский край — действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%).
  • Севастополь — действующий глава региона Михаил Развозжаев (81,72%).
  • Ленинградская область — действующий губернатор Александр Дрозденко (84,21%).
  • Оренбургская область — врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%).
  • Коми — врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%).
  • Костромская область — действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%).
  • Чувашия — действующий глава республики самовыдвиженец Олег Николаев (67,06%).
  • Новгородская область — врио губернатора Александр Дронов (62,19%).
  • Тамбовская область — врио главы региона Евгений Первышов (73,84%).
  • Иркутская область — действующий губернатор Игорь Кобзев (60,79).
  • Татарстан — после обработки 98,62% голосов побеждает действующий глава (раис) региона Рустам Минниханов (88,15%).
  • Краснодарский край — после обработки 98,62% голосов побеждает действующий губернатор Вениамин Кондратьев (83,41%).
Не подсчитаны голоса в:
  • Калужской;
  • Ростовской.

Единый день голосования

Единый день голосования прошел с 12 по 14 сентября. Помимо губернаторских выборов, в 11 субъектах состоялись выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране прошли около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
Общество Выборы РОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала