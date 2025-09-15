https://1prime.ru/20250915/vybory-862287431.html
Первышов побеждает на выборах главы Тамбовской области
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") побеждает на губернаторских выборах с 73,84% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) с 9,93% голосов, третье место делят Олег Морозов (ЛДПР) и Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,45% у каждого, на четвертой позиции оказалась Елена Семилетова (партия "Новые люди") с 4,03% голосов.
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") побеждает на губернаторских выборах с 73,84% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) с 9,93% голосов, третье место делят Олег Морозов (ЛДПР) и Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,45% у каждого, на четвертой позиции оказалась Елена Семилетова (партия "Новые люди") с 4,03% голосов.
