Первышов побеждает на выборах главы Тамбовской области
Первышов побеждает на выборах главы Тамбовской области
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") побеждает на губернаторских выборах с 73,84% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) с 9,93% голосов, третье место делят Олег Морозов (ЛДПР) и Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,45% у каждого, на четвертой позиции оказалась Елена Семилетова (партия "Новые люди") с 4,03% голосов.
08:26 15.09.2025
 
Первышов побеждает на выборах главы Тамбовской области

Первышов побеждает на губернаторских выборах в Тамбовской области с 73,84% голосов

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк#Досрочное голосование на выборах президента РФ в Севастополе
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") побеждает на губернаторских выборах с 73,84% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Андрей Жидков (КПРФ) с 9,93% голосов, третье место делят Олег Морозов (ЛДПР) и Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,45% у каждого, на четвертой позиции оказалась Елена Семилетова (партия "Новые люди") с 4,03% голосов.
