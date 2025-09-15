Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана

https://1prime.ru/20250915/vybory-862288001.html
2025-09-15T08:50+0300
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,15% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 98,62% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) – 4,95% голосов, третьим идет Руслан Юсупов (ЛДПР) – 4,17%, четвертым Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 1,89%.
