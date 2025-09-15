Кондратьев побеждает на выборах губернатора Краснодарского края

https://1prime.ru/20250915/vybory-862288384.html

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 83,41% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 98,02% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Сафронов (КПРФ) - 8,43% голосов, третьим идет Иван Тутушкин (ЛДПР) - 4,47%, четвертым Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - За правду") - 2,96%.

