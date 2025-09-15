https://1prime.ru/20250915/vybory-862289197.html
Даванков рассказал о планах внедрить ИИ-мониторинг в выборы-2026
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Партия "Новые люди" будет развивать Telegram-бот "НейроНаблюдатель" и внедрять искусственный интеллект в систему мониторинга выборов в Госдуму-2026, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. "В этом году мы запустили Telegram-бот "НейроНаблюдатель", он нам помог сократить количество ошибок, увеличить скорость подачи жалоб и прочего, будем его развивать. И нейросети сейчас активно используем и будем использовать", - сказал Даванков. Он подчеркнул, что за год примерно 75% материалов выходит с использованием искусственного интеллекта.
