https://1prime.ru/20250915/vybory-862289197.html

Даванков рассказал о планах внедрить ИИ-мониторинг в выборы-2026

Даванков рассказал о планах внедрить ИИ-мониторинг в выборы-2026 - 15.09.2025, ПРАЙМ

Даванков рассказал о планах внедрить ИИ-мониторинг в выборы-2026

Партия "Новые люди" будет развивать Telegram-бот "НейроНаблюдатель" и внедрять искусственный интеллект в систему мониторинга выборов в Госдуму-2026, сообщил РИА | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T09:17+0300

2025-09-15T09:17+0300

2025-09-15T09:17+0300

госдума

технологии

ии

развитие ии

владислав даванков

выборы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846262802_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_cc041e2416828b3bbf9904f0605e6b5a.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Партия "Новые люди" будет развивать Telegram-бот "НейроНаблюдатель" и внедрять искусственный интеллект в систему мониторинга выборов в Госдуму-2026, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. "В этом году мы запустили Telegram-бот "НейроНаблюдатель", он нам помог сократить количество ошибок, увеличить скорость подачи жалоб и прочего, будем его развивать. И нейросети сейчас активно используем и будем использовать", - сказал Даванков. Он подчеркнул, что за год примерно 75% материалов выходит с использованием искусственного интеллекта.

https://1prime.ru/20250914/roskomnadzor-862271835.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, технологии, ии, развитие ии, владислав даванков, выборы