Даванков рассказал о планах внедрить ИИ-мониторинг в выборы-2026

https://1prime.ru/20250915/vybory-862289197.html
2025-09-15T09:17+0300
2025-09-15T09:17+0300
госдума
технологии
ии
развитие ии
владислав даванков
выборы
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Партия "Новые люди" будет развивать Telegram-бот "НейроНаблюдатель" и внедрять искусственный интеллект в систему мониторинга выборов в Госдуму-2026, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. "В этом году мы запустили Telegram-бот "НейроНаблюдатель", он нам помог сократить количество ошибок, увеличить скорость подачи жалоб и прочего, будем его развивать. И нейросети сейчас активно используем и будем использовать", - сказал Даванков. Он подчеркнул, что за год примерно 75% материалов выходит с использованием искусственного интеллекта.
госдума, технологии, ии, развитие ии, владислав даванков, выборы
Госдума, Технологии, ИИ, развитие ИИ, Владислав Даванков, Выборы
09:17 15.09.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладислав Даванков
Владислав Даванков - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Владислав Даванков. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Партия "Новые люди" будет развивать Telegram-бот "НейроНаблюдатель" и внедрять искусственный интеллект в систему мониторинга выборов в Госдуму-2026, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков.
"В этом году мы запустили Telegram-бот "НейроНаблюдатель", он нам помог сократить количество ошибок, увеличить скорость подачи жалоб и прочего, будем его развивать. И нейросети сейчас активно используем и будем использовать", - сказал Даванков.
Он подчеркнул, что за год примерно 75% материалов выходит с использованием искусственного интеллекта.
ГосдумаТехнологииИИразвитие ИИВладислав ДаванковВыборы
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
