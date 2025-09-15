https://1prime.ru/20250915/vybory-862290926.html
Слюсарь побеждает на выборах губернатора Ростовской области
Слюсарь побеждает на выборах губернатора Ростовской области - 15.09.2025, ПРАЙМ
Слюсарь побеждает на выборах губернатора Ростовской области
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,2% голосов после подсчета 99,05% протоколов,... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T09:55+0300
2025-09-15T09:55+0300
2025-09-15T09:55+0300
выборы
общество
ростовская область
единая россия
цик
кпрф
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82861/35/828613526_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_9c8560c5bf2b91a3a151f36130f17818.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,2% голосов после подсчета 99,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данных онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает представитель КПРФ Евгений Бессонов с 9,18% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) с 3,48%, на четвертой позиции оказался Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,89% голосов, за ним - Юрий Климченко (Партия пенсионеров) с 2,56%.
https://1prime.ru/20250914/vybory-862260246.html
ростовская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82861/35/828613526_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4d19554a76dcc11d88a262c5a2064121.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, общество , ростовская область, единая россия, цик, кпрф, рф
Выборы, Общество , Ростовская область, Единая Россия, ЦИК, КПРФ, РФ
Слюсарь побеждает на выборах губернатора Ростовской области
Слюсарь побеждает на выборах главы Ростовской области с 81,2% голосов
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,2% голосов после подсчета 99,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данных онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает представитель КПРФ Евгений Бессонов с 9,18% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) с 3,48%, на четвертой позиции оказался Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,89% голосов, за ним - Юрий Климченко (Партия пенсионеров) с 2,56%.
Глава ЦИК рассказала о работе Запада по дискредитации выборов в России