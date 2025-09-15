https://1prime.ru/20250915/vybory-862290926.html

Слюсарь побеждает на выборах губернатора Ростовской области

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 81,2% голосов после подсчета 99,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данных онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает представитель КПРФ Евгений Бессонов с 9,18% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) с 3,48%, на четвертой позиции оказался Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,89% голосов, за ним - Юрий Климченко (Партия пенсионеров) с 2,56%.

