Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана
Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана - 15.09.2025, ПРАЙМ
Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана
Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T10:11+0300
2025-09-15T10:11+0300
2025-09-15T10:11+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) - 4,97% голосов, третьим идет Руслан Юсупов (ЛДПР) - 4,20%, четвертым - Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 1,90%.
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) - 4,97% голосов, третьим идет Руслан Юсупов (ЛДПР) - 4,20%, четвертым - Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 1,90%.
