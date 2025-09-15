https://1prime.ru/20250915/vybory-862291202.html

Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана

Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана - 15.09.2025, ПРАЙМ

Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T10:11+0300

2025-09-15T10:11+0300

2025-09-15T10:11+0300

татарстан

рустам минниханов

общество

цик

рф

единая россия

кпрф

выборы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862270057_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_55c0d37f4d24e33aaefbabf992dba484.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) - 4,97% голосов, третьим идет Руслан Юсупов (ЛДПР) - 4,20%, четвертым - Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 1,90%.

https://1prime.ru/20250914/deg-862276992.html

татарстан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

татарстан, рустам минниханов, общество , цик, рф, единая россия, кпрф, выборы