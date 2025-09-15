Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250915/vybory-862291202.html
Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана
Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана - 15.09.2025, ПРАЙМ
Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана
Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T10:11+0300
2025-09-15T10:11+0300
татарстан
рустам минниханов
общество
цик
рф
единая россия
кпрф
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862270057_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_55c0d37f4d24e33aaefbabf992dba484.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) - 4,97% голосов, третьим идет Руслан Юсупов (ЛДПР) - 4,20%, четвертым - Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 1,90%.
https://1prime.ru/20250914/deg-862276992.html
татарстан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862270057_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_3e06e5b57fbc675e0a396089a6f42a63.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
татарстан, рустам минниханов, общество , цик, рф, единая россия, кпрф, выборы
ТАТАРСТАН, Рустам Минниханов, Общество , ЦИК, РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы
10:11 15.09.2025
 
Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана

Действующий глава Татарстана побеждает на выборах с 88,09% голосов

© РИА Новости . Максим Кимерлинг | Перейти в медиабанкГражданка на избирательном участке во время выборов губернатора Пермского края в Перми
Гражданка на избирательном участке во время выборов губернатора Пермского края в Перми - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости . Максим Кимерлинг
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 88,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ) - 4,97% голосов, третьим идет Руслан Юсупов (ЛДПР) - 4,20%, четвертым - Виталий Смирнов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 1,90%.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Расшифровка результатов ДЭГ завершилась в ЦИК России
Вчера, 22:02
 
ТАТАРСТАНРустам МиннихановОбществоЦИКРФЕдиная РоссияКПРФВыборы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала