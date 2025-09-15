https://1prime.ru/20250915/vybory-862296010.html

Определились победители выборов по итогам Единого дня голосования

Определились победители выборов по итогам Единого дня голосования - 15.09.2025, ПРАЙМ

Определились победители выборов по итогам Единого дня голосования

Определены победители выборов глав 21 субъекта по итогам Единого дня голосования, благодаря поддержке избирателей должности сохранили действующие губернаторы и... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T12:12+0300

2025-09-15T12:12+0300

2025-09-15T12:12+0300

выборы

общество

рф

цик

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202777_0:335:2963:2002_1920x0_80_0_0_e67ea6ecc348c19df2cd80beab1e146b.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Определены победители выборов глав 21 субъекта по итогам Единого дня голосования, благодаря поддержке избирателей должности сохранили действующие губернаторы и назначенные президентом России временно исполняющие обязанности. Согласно предварительным данным онлайн-табло сайта ЦИК РФ, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн от "Единой России" по итогам обработки 100% протоколов победил на выборах главы региона, набрав 86,92% голосов. Его коллеге - врио главы Коми Ростиславу Гольдштейну, также представляющему ЕР, голоса отдали 70,04% участников выборов. Победа также у врио губернатора Новгородской области Александра Дронова (ЕР) с 62,19% голосов, врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева (ЕР) с 83,85% голосов. Врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю (ЕР) поддержку оказали 81,25% избирателей, а врио губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк ЕР) - 83,02%. За врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера (ЕР) проголосовали 61,3% избирателей, за врио главы Тамбовской области Евгения Первышова (ЕР) - 73,84%. Переизбраны и действующие руководители регионов, в том числе глава Татарстана Рустам Минниханов (ЕР), получивший 88,09% голосов. Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев победил с 67,06% голосов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев (ЕР) с 81,72%, губернатор Камчатского края Владимир Солодов (ЕР) - с 62,97%. Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину ЕР) голоса отдали 70,94% избирателей, главе Архангельской области Александру Цыбульскому (ЕР) - 67,32%, губернатору Брянской области Александру Богомазу (ЕР) - 78,78%. Сохранил пост и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (ЕР), набрав 60,79% голосов, и губернатор Калужской области Владислав Шапша (ЕР), у которого 72,24% голосов, и губернатор Костромской области Сергей Ситников (ЕР) с 67,63% голосов. Также продолжат руководить регионами губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (ЕР) с 84,21% голосов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (ЕР) с 83,17 % В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов победителем стала врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов РФ, и в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.

https://1prime.ru/20250915/golosovanie-862294641.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выборы, общество , рф, цик, единая россия