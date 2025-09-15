Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Определились победители выборов по итогам Единого дня голосования - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250915/vybory-862296010.html
Определились победители выборов по итогам Единого дня голосования
Определились победители выборов по итогам Единого дня голосования - 15.09.2025, ПРАЙМ
Определились победители выборов по итогам Единого дня голосования
Определены победители выборов глав 21 субъекта по итогам Единого дня голосования, благодаря поддержке избирателей должности сохранили действующие губернаторы и... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T12:12+0300
2025-09-15T12:12+0300
выборы
общество
рф
цик
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202777_0:335:2963:2002_1920x0_80_0_0_e67ea6ecc348c19df2cd80beab1e146b.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Определены победители выборов глав 21 субъекта по итогам Единого дня голосования, благодаря поддержке избирателей должности сохранили действующие губернаторы и назначенные президентом России временно исполняющие обязанности. Согласно предварительным данным онлайн-табло сайта ЦИК РФ, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн от "Единой России" по итогам обработки 100% протоколов победил на выборах главы региона, набрав 86,92% голосов. Его коллеге - врио главы Коми Ростиславу Гольдштейну, также представляющему ЕР, голоса отдали 70,04% участников выборов. Победа также у врио губернатора Новгородской области Александра Дронова (ЕР) с 62,19% голосов, врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева (ЕР) с 83,85% голосов. Врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю (ЕР) поддержку оказали 81,25% избирателей, а врио губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк ЕР) - 83,02%. За врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера (ЕР) проголосовали 61,3% избирателей, за врио главы Тамбовской области Евгения Первышова (ЕР) - 73,84%. Переизбраны и действующие руководители регионов, в том числе глава Татарстана Рустам Минниханов (ЕР), получивший 88,09% голосов. Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев победил с 67,06% голосов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев (ЕР) с 81,72%, губернатор Камчатского края Владимир Солодов (ЕР) - с 62,97%. Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину ЕР) голоса отдали 70,94% избирателей, главе Архангельской области Александру Цыбульскому (ЕР) - 67,32%, губернатору Брянской области Александру Богомазу (ЕР) - 78,78%. Сохранил пост и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (ЕР), набрав 60,79% голосов, и губернатор Калужской области Владислав Шапша (ЕР), у которого 72,24% голосов, и губернатор Костромской области Сергей Ситников (ЕР) с 67,63% голосов. Также продолжат руководить регионами губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (ЕР) с 84,21% голосов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (ЕР) с 83,17 % В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов победителем стала врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов РФ, и в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
https://1prime.ru/20250915/golosovanie-862294641.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202777_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fd7a298dff153f026af01026abc72357.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
выборы, общество , рф, цик, единая россия
Выборы, Общество , РФ, ЦИК, Единая Россия
12:12 15.09.2025
 
Определились победители выборов по итогам Единого дня голосования

Определились победители выборов глав 21 субъекта России по итогам ЕДГ-2025

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро Курская в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Определены победители выборов глав 21 субъекта по итогам Единого дня голосования, благодаря поддержке избирателей должности сохранили действующие губернаторы и назначенные президентом России временно исполняющие обязанности.
Согласно предварительным данным онлайн-табло сайта ЦИК РФ, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн от "Единой России" по итогам обработки 100% протоколов победил на выборах главы региона, набрав 86,92% голосов. Его коллеге - врио главы Коми Ростиславу Гольдштейну, также представляющему ЕР, голоса отдали 70,04% участников выборов. Победа также у врио губернатора Новгородской области Александра Дронова (ЕР) с 62,19% голосов, врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева (ЕР) с 83,85% голосов.
Врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю (ЕР) поддержку оказали 81,25% избирателей, а врио губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк ЕР) - 83,02%. За врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера (ЕР) проголосовали 61,3% избирателей, за врио главы Тамбовской области Евгения Первышова (ЕР) - 73,84%.
Переизбраны и действующие руководители регионов, в том числе глава Татарстана Рустам Минниханов (ЕР), получивший 88,09% голосов. Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев победил с 67,06% голосов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев (ЕР) с 81,72%, губернатор Камчатского края Владимир Солодов (ЕР) - с 62,97%. Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину ЕР) голоса отдали 70,94% избирателей, главе Архангельской области Александру Цыбульскому (ЕР) - 67,32%, губернатору Брянской области Александру Богомазу (ЕР) - 78,78%.
Сохранил пост и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (ЕР), набрав 60,79% голосов, и губернатор Калужской области Владислав Шапша (ЕР), у которого 72,24% голосов, и губернатор Костромской области Сергей Ситников (ЕР) с 67,63% голосов. Также продолжат руководить регионами губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (ЕР) с 84,21% голосов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (ЕР) с 83,17 %
В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов победителем стала врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов РФ, и в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
В ЦИК рассказали, сколько избирателей участвовали в Едином дне голосования
11:29
 
ВыборыОбществоРФЦИКЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала