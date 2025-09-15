https://1prime.ru/20250915/vybory-862297952.html
В Кремле прокомментировали результаты выборов в Единый день голосования
Выборы в России прошли успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о результатах выборов в Единый день голосования 2025 года. | 15.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Выборы в России прошли успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о результатах выборов в Единый день голосования 2025 года. "Мы ориентируемся в данном случае на заявления наших правоохранителей, на заявления, в первую очередь, ЦИКа. Судя по этим заявлениям, каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. Выборы прошли успешно", - сказал Песков журналистам, комментируя выборы в ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов. -0-
