В Кремле прокомментировали результаты выборов в Единый день голосования - 15.09.2025
В Кремле прокомментировали результаты выборов в Единый день голосования
В Кремле прокомментировали результаты выборов в Единый день голосования - 15.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали результаты выборов в Единый день голосования
Выборы в России прошли успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о результатах выборов в Единый день голосования 2025 года.
россия
дмитрий песков
цик
выборы
общество
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Выборы в России прошли успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о результатах выборов в Единый день голосования 2025 года. "Мы ориентируемся в данном случае на заявления наших правоохранителей, на заявления, в первую очередь, ЦИКа. Судя по этим заявлениям, каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. Выборы прошли успешно", - сказал Песков журналистам, комментируя выборы в ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
13:00 15.09.2025
 
В Кремле прокомментировали результаты выборов в Единый день голосования

Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Выборы в России прошли успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о результатах выборов в Единый день голосования 2025 года.
"Мы ориентируемся в данном случае на заявления наших правоохранителей, на заявления, в первую очередь, ЦИКа. Судя по этим заявлениям, каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. Выборы прошли успешно", - сказал Песков журналистам, комментируя выборы в ЕДГ-2025.
В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов. -0-
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
В ЦИК рассказали, сколько избирателей участвовали в Едином дне голосования
Заголовок открываемого материала