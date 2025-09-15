https://1prime.ru/20250915/yuan-862291318.html
Юань открыл торги в понедельник снижением
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника растет к юаню: курс китайской валюты снижается до 11,69 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 6 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,69 рубля.
