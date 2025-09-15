Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня заметно снижается в первые часы торгов на Мосбирже - 15.09.2025
https://1prime.ru/20250915/yuan-862295851.html
Курс юаня заметно снижается в первые часы торгов на Мосбирже
Курс юаня заметно снижается в первые часы торгов на Мосбирже - 15.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня заметно снижается в первые часы торгов на Мосбирже
Рубль заметно растет по отношению к юаню в первые часы торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T11:54+0300
2025-09-15T11:54+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
юань
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a22bce0a8928991456ef070db2522b44.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Рубль заметно растет по отношению к юаню в первые часы торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.48 мск снижался на 14 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,61 рубля. "Не исключаем, что рост рубля продолжится сегодня, но гораздо меньшими темпами. Но в самое ближайшее время, при отсутствии улучшений в геополитике, ждем разворота пары юань-рубль вверх", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сегодня ожидаем попыток рубля продолжить волну восстановления, а на горизонте ближайшей недели ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в коридоре 11,5-12 рублей с тяготением к его нижней половине, которая, на наш взгляд, остается актуальной с точки зрения текущего соотношения спроса и предложения", - делится Богдан Зварич из ПСБ. Более того, до конца сентября есть возможности для тестирования китайской валютой нижней границы данного коридора, чему может поспособствовать рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 29 сентября, заключает он.
рынок, торги, мосбиржа, юань, рубль
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа, юань, рубль
11:54 15.09.2025
 
Курс юаня заметно снижается в первые часы торгов на Мосбирже

Юань заметно дешевеет к рублю на Мосбирже в первые часы торгов понедельника

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Рубль заметно растет по отношению к юаню в первые часы торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.48 мск снижался на 14 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,61 рубля.
"Не исключаем, что рост рубля продолжится сегодня, но гораздо меньшими темпами. Но в самое ближайшее время, при отсутствии улучшений в геополитике, ждем разворота пары юань-рубль вверх", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Сегодня ожидаем попыток рубля продолжить волну восстановления, а на горизонте ближайшей недели ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в коридоре 11,5-12 рублей с тяготением к его нижней половине, которая, на наш взгляд, остается актуальной с точки зрения текущего соотношения спроса и предложения", - делится Богдан Зварич из ПСБ.
Более того, до конца сентября есть возможности для тестирования китайской валютой нижней границы данного коридора, чему может поспособствовать рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 29 сентября, заключает он.
