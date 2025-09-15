https://1prime.ru/20250915/yuan-862295851.html

Курс юаня заметно снижается в первые часы торгов на Мосбирже

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Рубль заметно растет по отношению к юаню в первые часы торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.48 мск снижался на 14 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,61 рубля. "Не исключаем, что рост рубля продолжится сегодня, но гораздо меньшими темпами. Но в самое ближайшее время, при отсутствии улучшений в геополитике, ждем разворота пары юань-рубль вверх", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сегодня ожидаем попыток рубля продолжить волну восстановления, а на горизонте ближайшей недели ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в коридоре 11,5-12 рублей с тяготением к его нижней половине, которая, на наш взгляд, остается актуальной с точки зрения текущего соотношения спроса и предложения", - делится Богдан Зварич из ПСБ. Более того, до конца сентября есть возможности для тестирования китайской валютой нижней границы данного коридора, чему может поспособствовать рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 29 сентября, заключает он.

