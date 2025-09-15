Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань дешевеет к рублю на Мосбирже во второй половине торгов понедельника - 15.09.2025
Юань дешевеет к рублю на Мосбирже во второй половине торгов понедельника
Юань дешевеет к рублю на Мосбирже во второй половине торгов понедельника
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже растет во второй половине торгов понедельника, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.50 мск снижался на 18 копеек, до 11,57 рубля. Стоимость нефти в то же время росла на 0,7%, до 67,47 доллара за баррель сорта Brent. РУБЛЬ ВОЗВРАЩАЕТ ПОЗИЦИИ Юань на Мосбирже в понедельник снижается на 1,5%. При этом китайская валюта торгуется в диапазоне 11,52-11,72 рубля. "Рубль в первой половине торгов продолжал активно укрепляться к юаню, который установил недельный минимум на отметке 11,52 рубля. Затем российская валюта стала умеренно корректироваться, оставаясь в хорошем плюсе. Восстановлению рубля способствует замедление снижения ключевой ставки, что проявило осторожность Банка России в осуществлении этого процесса и неуверенность в его перспективах, проявленную и в комментариях ЦБ к пятничному решению", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Высокие процентные ставки являются одним из главных факторов устойчивости и укрепления любой валюты, отметил он. "В течение большей части прошедшей недели преобладала тенденция к ослаблению рубля. В отдельные дни курс доллара на межбанковском рынке приближался к 86 рублям, курс юаня на ММВБ – к 12,05 рубля. Вероятно, значимым фактором такой динамики было ожидание заседания Банка России по ключевой ставке. Консенсус и рынок предполагали, что ключевая ставка может быть снижена на 2 процентных пункта, до 16%. Банк России принял более сдержанное решение, снизив ключевую ставку на 1 процентный пункт и указав, что в качестве альтернативы рассматривалось сохранение ключевой ставки. В результате на финансовых рынках произошла коррекция", - рассказала Наталья Ващелюк из УК "Первая". Валютный рынок не стал исключением, и официальный курс доллара США был установлен на уровне 84,38 рубля, добавил он. ПРОГНОЗЫ "Приоритетом ЦБ остается контроль над инфляцией и постепенное формирование условий для долгосрочной стабилизации экономики. Для рубля это скорее нейтральная новость. Важно, что с рынка ушла избыточная эмоциональность, которая расшатывала курсы", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "При высоких рисках прогноза, обусловленных достижением курсами доллара и евро к рублю отметок вблизи справедливых оценочных значений, для котировок рубля к доллару США, евро и юаня по итогам предстоящей недели преобладают шансы ослабления", - считает Александр Осин из ИК "АКБФ". Сдержанное решение Банка России, вероятно, умерит скорость ослабления рубля. На текущей неделе курс доллара может находиться в интервале 82-86 рублей, юаня – 11,5-12,1 рубля, рассказала Ващелюк из УК "Первая". Пара юань/рубль еще может проверить на прочность психологически важный уровень 11,5 рубля, но более вероятно, что на этой неделе мы увидим отскок в район 11,7 рубля, рассказал Бабин из "БКС Мир инвестиций".
16:59 15.09.2025
 
Юань дешевеет к рублю на Мосбирже во второй половине торгов понедельника

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается во второй половине торгов понедельника

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Денежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже растет во второй половине торгов понедельника, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.50 мск снижался на 18 копеек, до 11,57 рубля.
Стоимость нефти в то же время росла на 0,7%, до 67,47 доллара за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ВОЗВРАЩАЕТ ПОЗИЦИИ

Юань на Мосбирже в понедельник снижается на 1,5%. При этом китайская валюта торгуется в диапазоне 11,52-11,72 рубля.
"Рубль в первой половине торгов продолжал активно укрепляться к юаню, который установил недельный минимум на отметке 11,52 рубля. Затем российская валюта стала умеренно корректироваться, оставаясь в хорошем плюсе. Восстановлению рубля способствует замедление снижения ключевой ставки, что проявило осторожность Банка России в осуществлении этого процесса и неуверенность в его перспективах, проявленную и в комментариях ЦБ к пятничному решению", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Высокие процентные ставки являются одним из главных факторов устойчивости и укрепления любой валюты, отметил он.
"В течение большей части прошедшей недели преобладала тенденция к ослаблению рубля. В отдельные дни курс доллара на межбанковском рынке приближался к 86 рублям, курс юаня на ММВБ – к 12,05 рубля. Вероятно, значимым фактором такой динамики было ожидание заседания Банка России по ключевой ставке. Консенсус и рынок предполагали, что ключевая ставка может быть снижена на 2 процентных пункта, до 16%. Банк России принял более сдержанное решение, снизив ключевую ставку на 1 процентный пункт и указав, что в качестве альтернативы рассматривалось сохранение ключевой ставки. В результате на финансовых рынках произошла коррекция", - рассказала Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Валютный рынок не стал исключением, и официальный курс доллара США был установлен на уровне 84,38 рубля, добавил он.

ПРОГНОЗЫ

"Приоритетом ЦБ остается контроль над инфляцией и постепенное формирование условий для долгосрочной стабилизации экономики. Для рубля это скорее нейтральная новость. Важно, что с рынка ушла избыточная эмоциональность, которая расшатывала курсы", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"При высоких рисках прогноза, обусловленных достижением курсами доллара и евро к рублю отметок вблизи справедливых оценочных среднесрочных значений, для котировок рубля к доллару США, евро и юаня по итогам предстоящей недели преобладают шансы ослабления", - считает Александр Осин из ИК "АКБФ".
Сдержанное решение Банка России, вероятно, умерит скорость ослабления рубля. На текущей неделе курс доллара может находиться в интервале 82-86 рублей, юаня – 11,5-12,1 рубля, рассказала Ващелюк из УК "Первая".
Пара юань/рубль еще может проверить на прочность психологически важный уровень 11,5 рубля, но более вероятно, что на этой неделе мы увидим отскок в район 11,7 рубля, рассказал Бабин из "БКС Мир инвестиций".
