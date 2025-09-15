https://1prime.ru/20250915/zadornov-862282071.html

Задорнов заявил о естественном замедлении темпов роста экономики

экономика

россия

финансы

михаил задорнов

антон силуанов

банк россия

банк россии

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Объективных причин для рецессии в России нет - сейчас происходит абсолютно естественное замедление темпов экономического роста после двух лет активного роста, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. Российский ВВП после просадки в 2022 году начал активно расти: в 2023 году темпы роста составили 4,1%, в 2024 году - 4,3%. В этом году, по ожиданиям властей, темпы роста замедлятся. Так, в конце августа министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%. Банк России ожидает, что темпы роста составят 1-2%. "Разговоры о рецессии объективной основы под собой не имеют, - ни методологической, ни фактической. Сейчас происходит серьезное замедление после двух лет роста более 4%. Но это замедление абсолютно естественное", - считает Задорнов. Он отметил, что рост экономики в 2023-2024 годах держался на нескольких факторах: росли оборонная промышленность и сопряженные с ней отрасли, было активное замещение импорта – от фармацевтики до еды из-за ухода иностранных компаний из России. "Это был рост, который очень серьезно поддерживался мощным бюджетным стимулом примерно в 7% ВВП. То есть этот рост в существенной степени был искусственным, как допинг. Вкололи спортсмену допинг - он пробежал 10 тысяч метров, но странно было бы рассчитывать, что без дополнительной инъекции он будет так резво бегать все время", - заключил экономист. Глава ЦБ Эльвина Набиуллина в пятницу заявила, что утверждения о технической рецессии в России носят дискуссионный характер, речь идет о замедлении экономики после перегрева. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

