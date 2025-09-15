https://1prime.ru/20250915/zadornov-862284222.html

Задорнов рассказал о дополнительных доходах бюджета в 2025 году

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Дополнительные доходы бюджета России в 2025 году от изменения налоговой системы составят 3,2-3,5 триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. С начала текущего года в России вступили в силу изменения, нацеленные на повышение справедливости налоговой системы в целом. Основной их принцип в том, что богатые должны платить больше, а уязвимые слои населения, важные проекты и сектора экономики – получать поддержку. Для бизнеса самым значимым стало повышение налога на прибыль: с 20% до 25%. Для малых предприятий были снижены пороги, с которых начинается обязанность платить НДС. Взамен компании получили гарантии неизменности налоговой системы на ближайшие шесть лет. Для граждан самым заметным стало расширение прогрессии по НДФЛ. Для доходов до 2,4 миллиона рублей в год была сохранена ставка 13%, для доходов от 2,4 миллиона до 5 миллионов она теперь составляет 15%, от 5 миллионов до 20 миллионов рублей - 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – 20%, а доход, превышающий 50 миллионов рублей в год, облагается по ставке 22%. "Это даст бюджету порядка 3,2-3,5 триллиона рублей за счет дополнительных сборов подоходного налога, налога на прибыль и снижения планки по НДС для упрощенки", - сказал Задорнов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.

2025

