Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задорнов рассказал о дополнительных доходах бюджета в 2025 году - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250915/zadornov-862284222.html
Задорнов рассказал о дополнительных доходах бюджета в 2025 году
Задорнов рассказал о дополнительных доходах бюджета в 2025 году - 15.09.2025, ПРАЙМ
Задорнов рассказал о дополнительных доходах бюджета в 2025 году
Дополнительные доходы бюджета России в 2025 году от изменения налоговой системы составят 3,2-3,5 триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости бывший министр | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T06:17+0300
2025-09-15T06:17+0300
экономика
финансы
россия
михаил задорнов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862284222.jpg?1757906270
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Дополнительные доходы бюджета России в 2025 году от изменения налоговой системы составят 3,2-3,5 триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. С начала текущего года в России вступили в силу изменения, нацеленные на повышение справедливости налоговой системы в целом. Основной их принцип в том, что богатые должны платить больше, а уязвимые слои населения, важные проекты и сектора экономики – получать поддержку. Для бизнеса самым значимым стало повышение налога на прибыль: с 20% до 25%. Для малых предприятий были снижены пороги, с которых начинается обязанность платить НДС. Взамен компании получили гарантии неизменности налоговой системы на ближайшие шесть лет. Для граждан самым заметным стало расширение прогрессии по НДФЛ. Для доходов до 2,4 миллиона рублей в год была сохранена ставка 13%, для доходов от 2,4 миллиона до 5 миллионов она теперь составляет 15%, от 5 миллионов до 20 миллионов рублей - 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – 20%, а доход, превышающий 50 миллионов рублей в год, облагается по ставке 22%. "Это даст бюджету порядка 3,2-3,5 триллиона рублей за счет дополнительных сборов подоходного налога, налога на прибыль и снижения планки по НДС для упрощенки", - сказал Задорнов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, михаил задорнов
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Михаил Задорнов
06:17 15.09.2025
 
Задорнов рассказал о дополнительных доходах бюджета в 2025 году

Задорнов: дополнительные доходы бюджета РФ в 2025 году составят 3,2 3,5 трлн рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Дополнительные доходы бюджета России в 2025 году от изменения налоговой системы составят 3,2-3,5 триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
С начала текущего года в России вступили в силу изменения, нацеленные на повышение справедливости налоговой системы в целом. Основной их принцип в том, что богатые должны платить больше, а уязвимые слои населения, важные проекты и сектора экономики – получать поддержку.
Для бизнеса самым значимым стало повышение налога на прибыль: с 20% до 25%. Для малых предприятий были снижены пороги, с которых начинается обязанность платить НДС. Взамен компании получили гарантии неизменности налоговой системы на ближайшие шесть лет.
Для граждан самым заметным стало расширение прогрессии по НДФЛ. Для доходов до 2,4 миллиона рублей в год была сохранена ставка 13%, для доходов от 2,4 миллиона до 5 миллионов она теперь составляет 15%, от 5 миллионов до 20 миллионов рублей - 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – 20%, а доход, превышающий 50 миллионов рублей в год, облагается по ставке 22%.
"Это даст бюджету порядка 3,2-3,5 триллиона рублей за счет дополнительных сборов подоходного налога, налога на прибыль и снижения планки по НДС для упрощенки", - сказал Задорнов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМихаил Задорнов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала