Офис Зеленского заподозрили в накрутке реакций в соцсетях
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского заподозрили в накрутке реакций на публикации в соцсетях с помощью ботов, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua". "Некоторые посты офиса президента Facebook* залайканы пользователями с азиатскими именами, возможно, ботами. Это прослеживается на многих публикациях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. "Страна.ua" отметила, что при этом вечерние видеообращения Зеленского собирают лайки пользователей только с Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
общество , владимир зеленский, украина
Общество , Владимир Зеленский, УКРАИНА
14:28 15.09.2025
 
Офис Зеленского заподозрили в накрутке реакций в соцсетях

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского заподозрили в накрутке реакций на публикации в соцсетях с помощью ботов, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"Некоторые посты офиса президента Facebook* залайканы пользователями с азиатскими именами, возможно, ботами. Это прослеживается на многих публикациях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
"Страна.ua" отметила, что при этом вечерние видеообращения Зеленского собирают лайки пользователей только с Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Заголовок открываемого материала